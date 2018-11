Maltempo USA: 8 morti nell’Est, bufera di neve su New York [GALLERY]

1 /6 GUARDA le altre FOTOGALLERY

L’area orientale degli Stati Uniti è stata investita da una tempesta di neve: 8 persone hanno perso la vita in incidenti legati al maltempo, circa 200mila sono rimaste senza elettricità e oltre 1.900 voli sono stati cancellati.

Pioggia, neve e ghiaccio hanno creato danni e disagi inizialmente nel Midwest e successivamente in tutta l’area orientale.

Il maltempo ha provocato la chiusura delle scuole e mandato in tilt il traffico: la polizia del New Jersey è intervenuta per 555 incidenti automobilistici e ha soccorso 1.027 automobilisti in difficoltà.

Una delle aree più colpite è stata quella di New York, dove il sindaco Bill De Blasio ha ammesso che la forza della tempesta di neve ha colto di sorpresa la città.