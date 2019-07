Maltempo a Venezia, nave da crociera sbanda a pochi metri da piazza San Marco: tutte le immagini della Costa Deliziosa che sfiora uno yacht e la riva [FOTO e VIDEO]

Altre incredibili immagini della tragedia sfiorata ieri a Venezia, quando la nave da crociera Costa Deliziosa ha rischiato di finire contro la riva sbandando nei pressi del bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una burrasca di grandine e vento. Secondo le informazioni fornite della Capitaneria di Porto, la prua della nave ha letteralmente sfiorato uno yacht ancorato in Riva Sette Martiri, e altre imbarcazioni del servizio pubblico di trasporto, riuscendo però ad evitare l’incidente. In fondo all’articolo troverete tutte le terrificanti immagini che testimoniano il grande pericolo creato da questo gigante del mare nelle acque di Venezia. La Costa Deliziosa stava uscendo dal porto, guidata dai rimorchiatori, e probabilmente a causa delle proibitive condizioni meteo si è trovata in difficoltà a mantenere la rotta. Come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, lo yacht si è letteralmente sentito sfiorare dalla prua della nave, che ad un certo punto sembrava puntare minacciosamente verso un ristorante sulla riva. Evitato miracolosamente qualsiasi tipo di impatto che avrebbe avuto conseguenze gravissime.

In quasi tutti i video, è impossibile non sentire le proteste dei veneziani, stanchi di vedere la loro città attraversata da veri e propri palazzi in movimento che alla minima difficoltà possono creare grandi pericoli, mettendo a rischio anche l’incolumità delle persone. Tanto più che i fatti si sono verificato poche settimane dopo un altro incidente che ha visto coinvolta un’altra nave da crociera, la MSC Opera, che si è schiantata contro un battello di turisti.

“Siamo stati avvertiti già due volte, ci è andata bene una volta, ci è andata bene la seconda, non dobbiamo sfiorare la tragedia la terza volta, credo ormai sia sotto gli occhi di tutti che queste grandi navi non possono più continuare a passare. Ci sono delle competenze che bisogna attivare. Chi è competente a far transitare queste navi a mio avviso dovrebbe convocare o una conferenza di servizi, oppure prendere direttamente, se ha la competenza, dei provvedimenti. Le competenze sono del ministero dei Trasporti e delle Capitanerie di porto in questi casi, sono loro che hanno l’autorità sulle acque“, ha affermato il Prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, intervistato dalla Tgr Rai sull’episodio.

“L’incompetenza del ministro (con la m minuscola) Danilo Toninelli è imbarazzante. Ho sentito una sua intervista dove diceva di aspettare soluzioni per l’urgente problema delle navi a Venezia, quando deve trovarle lui. Cosa aspetta a dimettersi o a essere mandato a casa?”, ha scritto su Twitter Red Ronnie, rispondendo al tweet pubblicato dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, in cui il primo cittadino chiede che Toninelli “venga a riferire su quanto accaduto” e dia “una risposta immediata” al problema grandi navi.

“Toninelli rifiutandosi di confrontarsi con il Comune di Venezia sta sfidando la sorte. L’ennesimo incidente che si è rischiato evidenzia che le Grandi Navi non devono più passare nel canale della Giudecca e avvicinarsi a San Marco. Continuare ad anteporre la polemica strumentale alla ricerca di una soluzione immediata sarebbe un gesto troppo irresponsabile anche per Toninelli. Se qualcuno nel M5S si sta rendendo conto della gravità della situazione svegli il ministro dei Trasporti dal suo torpore e lo inviti a riflettere sulle possibili conseguenze del suo immobilismo“, ha dichiarato Maria Cristina Caretta, deputato di Fratelli d’Italia.

La Procura di Venezia ha acquisito dalla Capitaneria di Porto tutti gli atti necessari a ricostruire i fatti. L’indagine è affidata al pm Andrea Petroni che ha aperto un fascicolo per il momento senza indagati e ipotesi di reato. La Procura valuterà anche e soprattutto la regolarità dell’uscita dal porto della nave da crociera, manovra effettuata nel pieno di un fortissimo temporale, ampiamente previsto e annunciato.