Maltempo: vento forte, danni nella località turistica degli Altipiani di Arcinazzo [GALLERY]

Si contano i danni causati dal forte vento che si è abbattuto nella località turistica degli Altipiani di Arcinazzo: a causa del maltempo decine di abeti sono stati sradicati, riversandosi sulla strada ma anche sulle case sfondando i tetti. Immediati gli interventi dei vigili del fuoco di Fiuggi, che sono intervenuti per rimuove degli alberi caduti lungo la strada per Guarcino, e che hanno dovuto interrompere il loro intervento a causa di un incidente nella rimozione che ha coinvolto un vigile del fuoco. “La situazione oggi – ha commentato il Sindaco di Trevi Nel Lazio Silvio Grazioli – è tornata quasi alla normalità, un plauso a nome della comunità di Trevi Nel Lazio va fatto ai vigili del fuoco di Fiuggi, ai carabinieri ed alla locale Protezione Civile, che sono intervenuti con determinazione e capacità nel fronteggiare la devastazione causata dal vento. Con rammarico c’è da sottolineare la latitanza da parte della Provincia di Frosinone, che non è per nulla intervenuta mettendo a disposizione mezzi e uomini, e ciò evidenzia una totale indifferenza per il territorio”. Nel centro abitato di Trevi Nel Lazio, oltre al cedimento di due piante ad alto fusto, che avrebbe potuto causare una tragedia al passaggio di un auto, non ci sono stati particolare danni.