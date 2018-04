Maltempo: violentissima grandinata a Pavia [FOTO e VIDEO]

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Una violentissima grandinata ha interessato oggi, poco dopo le 15, la città di Pavia e gli immediati dintorni. Chicchi grossi come acini d’uva sono scesi dal cielo per oltre venti minuti, imbiancando strade e piazze che si sono presentate come dopo una nevicata. In città sono caduti 56mm di pioggia e grandine e la temperatura è crollata a +10°C dopo aver sfiorato i +16°C in mattinata.

La centrale dei vigili del fuoco di Pavia è tempestata di chiamate di cittadini che chiedono di intervenire per allagamenti di garage e scantinati e altri problemi. C’è il timore che la grandinata possa aver provocato danni anche all’agricoltura: una stima potra’ essere effettuata solo nelle prossime ore.