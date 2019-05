Mamma a passeggio col figlio sulla spiaggia si trova di fronte uno ‘sheepshead’, il pesce dalla dentatura ‘umana’ [GALLERY]

Una mamma a passeggio lungo la spiaggia con il suo bambino si è trovata di fronte ad un pesce che l’ha lasciata a bocca aperta, letteralmente. Si tratta di un esemplare ‘strano’ e particolare con una dentatura dall’aspetto quasi umano. Maleah Burrows, 31 anni, ha dichiarato di non aver mai visto nulla del genere. E’ accaduto lungo le rive dell’isola di St. Simon in Georgia, negli Stati Uniti. “Stavamo camminando lungo la spiaggia quando qualcosa lasciato dalle onde ha catturato la nostra attenzione“, ha raccontato la donna. “Avvicinandoci, ho visto tutti i denti e sono rimasta scioccata perché non avevo mai visto niente del genere!”

Ciò a cui si sono trovati di fronte Maleahe il suo bambino è un Archosargus probatocephalus, detto in inglese sheepshead, un pesce marino della famiglia degli Sparidae. “Aveva delle grosse squame sul corpo – ha dichiarato la donna – una bocca piena di denti, non appuntiti ma smussati e divisi in più file. Mi ha spaventato pensare che qualcosa del genere stesse nuotando nella stessa acqua dove eravamo noi fino a pochi minuti prima“.

Uno sheepshead può crescere fino a 76 cm di lunghezza e spesso raggiunge le dimensioni di mezzo metro. Solitamente si trova lungo le coste del Golfo e dell’Atlantico degli Stati Uniti e Sheepshead Bay a New York prende il nome proprio da questi pesci. Si tratta di una specie che inizia a sviluppare i denti quando è ancora di soli 4,5 mm di lunghezza e raggiunge la serie completa quando arriva a 15 mm di lunghezza.