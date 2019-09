Ambiente: “Il mare della Costiera Amalfitana è pulito ma serve una campagna di sensibilizzazione sulle spiagge” [FOTO]

“Fortunatamente il mare della Costiera è pulito. Dal 6 Agosto ad oggi abbiamo raccolto un quantitativo non molto significativo di rifiuti in mare e dunque 15 Kg di prodotti plastici trovati in mare e 30 Kg complessivi di materiale organico come ad esempio alghe, posidonia, tronchi ed anche scarti di cibo. Sarebbe importante fare alcune riflessioni legate a due aspetti: l’avere trovato scarti di cibo ma anche arance in mare significa che è necessario intervenire sensibilizzando la popolazione ed i turisti anche lungo le spiagge, mentre la seconda riflessione che con ogni probabilità sarebbe necessario fare è sulla pulizia dei fiumi. Infatti gran parte di questo materiale lo abbiamo trovato dopo piogge e particolari eventi atmosferici. Il Distretto Turistico della Costiera Amalfitana e l’Area Marina Protetta “Punta Campanella” proprio per questo motivo hanno messo in campo un’azione senza precedenti con la Sentinella del mare, catamarano Marine Litter che ogni giorno sta operando da Vietri a Positano e viceversa“. Lo ha affermato Mario Mastro, Comandante della Multiservice di Positano, azienda specializzata nelle operazioni di pulizia e che con Alicost impresa che si occupa dei collegamenti via mare, è parte integrante del progetto #iloveamalficoast voluto e realizzato dal Distretto Turistico della Costiera Amalfitana con i suoi 55 albergatori e 14 Comuni e dall’Area Marina Protetta “Punta Campanella”.

“Si è formata una grande alleanza – ha affermato Andrea Ferraioli, presidente del Distretto Turistico Costa d’Amalfi – che vede insieme, per la prima volta, imprese private, albergatori, un Distretto Turistico, un’Area Marina Protetta ed un Parco in difesa del mare, dell’ambiente. E’ una sinergia, un modo di collaborare insieme, certamente innovativa in Italia. Il mare della Costiera è pulito, lo confermano anche i dati e la raccolta di questi giorni, ma con determinazione continueremo a monitorare le acque e raccogliere qualsiasi rifiuto. Per la sicurezza dei nostri turisti e delle popolazioni locali che hanno il diritto ad un mare pulito”.

“Le Aree Marine Protette – ha dichiarato Antonino Miccio, Direttore dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” – devono essere non solo Enti dello Stato che fanno tutela ambientale, ma, anche e soprattutto, una comunità civica che diffonde idee e progettualità per un futuro sostenibile. Per questo sapere che le attività che facciamo normalmente nella nostra AMP sono adottate da soggetti limitrofi non può renderci soddisfatti del lavoro fatto finora“.

L’operazione #iloveamalficoast con il catamarano Marine Litter, è solo una parte dell’ampio progetto sostenibilità iniziato e voluto dal Distretto Turistico della Costiera Amalfitana, del quale seguiranno già nei prossimi giorni altre azioni molto significative ed innovative.