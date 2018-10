Maltempo, mareggiata a Rapallo: “strage” di yacht, affondato anche quello di Berlusconi [GALLERY]

1 /21 GUARDA le altre FOTOGALLERY

A Rapallo decine di superyacht, motoscafi e barche a vela di tutte le dimensioni si sono schiantati sulla scogliera del lungomare: a causa della violenza della mareggiata la diga del porto turistico Carlo Riva ha ceduto ieri e le imbarcazioni, di proprietà di alcuni dei più noti imprenditori italiani e stranieri, hanno rotto gli ormeggi. Sembrerebbe che anche uno yacht di proprietà della famiglia Berlusconi sia tra le barche affondate all’interno del porto.

La diga ha ceduto ieri pomeriggio e nelle ore successive le barche hanno iniziato a muoversi verso la riva opposta del golfo rapallese spinte dalle onde e dal vento.

I danni al porto sono al momento incalcolabili, almeno vari milioni di euro. Tutta la zona a mare di Rapallo è devastata dal mare.

“Un disastro per la città: la violenza del mare e del vento non ha dato scampo al porto Carlo Riva e al lungomare“, scrive su Facebook il sindaco di Rapallo (Genova), Carlo Bagnasco. “Stiamo facendo il punto della situazione per capire come risolvere al più presto questa incommentabile tragedia. Alle ore 10 incontro con il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti“.

“La città è senza porto e ci sono danneggiamenti che difficilmente si ricordano con un fronte mare totalmente distrutto e con delle realtà come San Michele di Pagana fortemente danneggiate“.