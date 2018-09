Marina Militare: la nave scuola Caroly in sosta a Milazzo [GALLERY]

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il prossimo 12 settembre la nave Scuola Caroly della Marina Militare approderà nel porto di Milazzo (ME), dove rimarrà in sosta fino al 14 settembre.

La nave, un’imbarcazione a vela del tipo “yawl” varata nel 1948 presso il cantiere “Baglietto” di Varazze, quest’anno festeggia i 70 anni dal varo e rappresenta uno dei simboli della Marina Militare, racchiudendo l’eccellenza del Made in Italy nel solco delle tradizioni marinare.

Milazzo è l’undicesima tappa della campagna addestrativa di Nave Caroly, che imbarca 6 Aspiranti Guardiamarina del corso Ateires dell’Accademia Navale di Livorno in addestramento per la campagna d’istruzione 2018.

I giovani ufficiali, impegnati dal 2 luglio a bordo del Caroly, si addestrano per l’intero periodo ad assumere incarichi operativi a bordo per rafforzare lo spirito di squadra tipico di chi va per mare.

Il programma della Campagna, infatti, mira a consolidare gli insegnamenti teorici di astronomia, navigazione e arte marinaresca acquisiti durante la frequenza del prestigioso Istituto di formazione della Marina Militare nel scorso del recente anno accademico.

La campagna d’istruzione di nave Caroly continuerà nel Mar Tirreno e vedrà la nave scuola attraccare a Portoferraio dove si ricongiungerà con le altre Navi Scuola.

La popolazione civile avrà la possibilità di visitare l’unità a Milazzo con le seguenti modalità: