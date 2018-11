Marina Militare: terminata l’esercitazione di soccorso ai sommergibili in difficoltà nel GOLFO DI TARANTO

Con l’attività di Triage in mare a cura del nucleo Submarine Parachute Assistant Group (SPAG) , supportato dal Submarine Escape and Rescue Assistance Team (SMERAT) , si è conclusa l’esercitazione Submarine Escape and Rescue Exercise (SMEREX 2018) da parte del personale della Marina Militare.

Nei giorni scorsi, i Team di soccorso, trasportati da un elicottero EH 101 di Maristaer Grottaglie, si sono lanciati in mare nella zona di addestramento per prestare soccorso a 3 membri del Sommergibile Romei che ha simulato un’avaria in immersione. Arrivati sul battello di salvataggio grazie alla speciale tuta di fuoriuscita MK11 in dotazione, il personale è stato prontamente assistito e recuperato da Nave Anteo che fungeva da Unità di soccorso.