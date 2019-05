Marte: cartoline di albe e tramonti blu sul Pianeta Rosso [GALLERY]

La missione InSight della NASA ha inviato alla Terra cartoline di albe e tramonti su Marte. In alcune immagini viene mostrato come apparirebbe il paesaggio se venisse osservato dall’occhio umano (i tramonti sul pianeta rosso, come già rivelato da Curiosity, colorano il cielo di blu) ed inoltre si può notare che il disco solare appare più piccolo, pari a circa due terzi delle dimensioni a cui siamo abituati sulla Terra.

Il lander ha azionato la fotocamera montata sul braccio robotico tra il 24 e il 25 aprile, all’alba e al tramonto: le immagini sono state pubblicate sia in versione originale, sia nella versione corretta cromaticamente, in modo da apparire come l’occhio umano percepirebbe tali fenomeni su Marte.

Su Marte il cielo del tramonto si tinge di blu e non di rosso a causa della presenza delle minuscole particelle di polvere nell’atmosfera marziana che consentono alla luce blu di penetrare meglio rispetto agli altri colori.

InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) è stato lanciato il 5 maggio 2018 dalla base di Vandenberg ed è giunto a destinazione – l’Elysium Planitia di Marte – dopo poco più di sei mesi, il 26 novembre. Tra i suoi strumenti ve n’è uno che ‘parla’ italiano: si tratta di Larri (Laser Retro-Reflector for Insight), un microriflettore di ultima generazione sviluppato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana. Larri fornirà la posizione accurata del lander durante la sua attività esplorativa. Italiano anche lo startracker (la bussola spaziale) realizzato da Leonardo Company.