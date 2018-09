Messina: grifone recuperato e messo in salvo nella zona dei laghetti di Capo D’Orlando [GALLERY]

1 /16 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Nella tarda mattinata del 23 settembre 2018, intorno alle 11:30, la squadra operativa del Distaccamento di Sant’Agata Militello del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, è intervenuta nella zona dei laghetti di Capo D’Orlando (ME) per un salvataggio di un Grifone.

Sul posto, arrivati con l’APS (autopompa serbatoio) e modulo al seguito, la squadra ha intercettato il volatile fermo sulla spiaggia antistante i laghetti; poco dopo il Grifone ha tentato di riprendere il volo ma senza successo, ammarando qualche centinaio di metri dalla costa, e rimanendo a galleggiare.

Il problema di questi rapaci è proprio il riuscire a decollare da terra poiché hanno bisogno di elevate altitudini per superare il difficoltoso impegno nel prendere quota.

Grazie all’intervento di una imbarcazione privata, il volatile è stato catturato e messo all’interno di un contenitore, con la massima cura, e consegnato successivamente ad una associazione di Alcara Li Fusi (ME) che si occupa proprio della cura dei Grifoni: associazione Ambiente e Sicilia.