Messina, Marina Militare e Istituto Italiano dei Castelli firmano un protocollo d’intesa per valorizzare il patrimonio architettonico

Venerdì 21 settembre è stato siglato, al Forte del Ss. Salvatore, all’interno della base navale di Messina, un protocollo d’intesa tra la Marina Militare e l’Istituto Italiano dei Castelli.

L’accordo impegna le parti a un percorso comune e sinergico mirato alla valorizzazione e tutela del patrimonio architettonico cinquecentesco nella giurisdizione di MARISICILIA, riguardante il “Castello del Ss. Salvatore dei Greci” – secondo dizione comune Forte del Ss. Salvatore – e la “Lanterna del Montorsoli”. Si prevede anche la possibilità di ospitare attività documentali ed espositive, nonché visite guidate ai beni, secondo modalità che saranno concordate tra le parti.

A sottoscrivere l’accordo, per la Marina Militare, il Comandante Marittimo Sicilia Ammiraglio di Divisione Nicola de Felice mentre l’Istituto Italiano dei Castelli è stato rappresentato dal Vice Presidente Nazionale Michaela Stagno d’Alcontres.

“La Marina Militare pone tra i propri obiettivi il mantenimento in efficienza e la valorizzazione del patrimonio architettonico e immobiliare delle proprie sedi e per farlo è fondamentale ricercare queste partnership con Associazioni prestigiose e professionali come l’Istituto Italiano dei Castelli” riporta l’ammiraglio De Felice, comandante di MARISICILIA.

“Siamo onorati ed orgogliosi di aver siglato questa collaborazione con la Marina Militare e ci impegneremo, sin da subito, a mettere a disposizione le nostre professionalità ed il nostro expertise per concretizzare questa intesa” ha commentato la baronessa Michaela Stagno d’Alcontres.

La Società Italiana dei Castelli è una ONLUS riconosciuta quale persona giuridica dal Ministero dei Beni Culturali, il cui fine primario è quello di contribuire alla conoscenza, alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’architettura fortificata.