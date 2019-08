Meteo Agosto, l’Italia si spacca in due: ondata di caldo al Centro-Sud, forte maltempo al Nord [MAPPE]

Previsioni Meteo – L’Italia si ritrova letteralmente spaccata in due dal punto di vista meteorologico nel mese di agosto. Al Nord, infatti, infurieranno violenti temporali che porteranno forte maltempo mentre il Sud sarà travolto dall’arrivo dello scirocco che già da stasera darà inizio ad una grande ondata di caldo che coinvolgerà anche il Centro Italia. La nostra penisola sarà, dunque, divisa in due: forte maltempo al Nord, gran caldo al Centro-Sud.

Violenti temporali colpiranno le regioni settentrionali, portando violente grandinate, nubifragi e forte vento. Il pericolo inizia già oggi ed Estofex ha diramato i suoi avvisi. Le regioni più colpite dal maltempo fino a giovedì 8 agosto saranno soprattutto Lombardia, Piemonte nordorientale, Liguria, Toscana settentrionale, Valle d’Aosta e Trentino.

Mentre il Nord sarà sferzato dal maltempo, al Centro-Sud una nuova ondata di caldo determinerà una situazione completamente differente. Il gran caldo inizierà già da stasera e produrrà temperature bollenti al Centro-Sud almeno fino alla fine della prossima settimana. Per le regioni centro-meridionali, dunque, sarà un Ferragosto molto caldo. In particolare, questa ondata di caldo produrrà già domani, mercoledì 7 agosto, temperature di oltre +40°C in Sicilia e Sardegna, qui soprattutto nella parte meridionale dell’isola. Valori elevatissimi anche lungo la costa adriatica con temperature di +34-40°C in Puglia, Molise, Basilicata, Marche, Abruzzo e nord della Calabria. Sul resto del Centro-Sud, le temperature saranno comunque oltre i +32°C.

Le mappe contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo mostrano chiaramente la contrapposizione tra Nord e Sud. Dopo un luglio funestato dagli eventi meteo estremi in Italia, dunque, gran caldo e forte maltempo si contenderanno il territorio nel mese di agosto. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

