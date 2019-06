Meteo, è subito allarme caldo: scatta il bollino rosso per il weekend, oltre +40°C al Centro/Sud!

Meteo – Dopo il freddo e le piogge eccezionali del mese di Maggio concluso la scorsa settimana con anomalie termiche negative senza precedenti negli ultimi decenni (attendiamo i dati ufficiali), questo Giugno è iniziato all’insegna del gran caldo nel Nord Italia dove ieri le temperature hanno raggiunto addirittura +32°C nel cuore delle Alpi, ad Aosta e Bolzano. Ha fatto ancora più caldo in Europa, con +33°C a Parigi e +35°C a Potsdam in Germania. E nei prossimi giorni le temperature aumenteranno anche al Centro/Sud, dove invece fino a ieri ha continuato a fare decisamente fresco rispetto al periodo. All’improvviso, dopo un prolungato freddo tardo-invernale e una Primavera inesistente, ci ritroveremo in piena estate e il caldo diventerà immediatamente un problema perchè sarà eccessivo. Le temperature, infatti, raggiungeranno picchi esagerati, da bollino rosso, già nel weekend con punte di oltre +40°C al Centro/Sud tra Sabato 8 e Domenica 9 Giugno. Persino le minime arriveranno su valori più che tropicali, oltre i +26/+27°C, determinando non pochi problemi all’adattamento del corpo umano ancora abituato a fronteggiare valori di oltre dieci gradi inferiori nelle ore notturne, e di venti gradi inferiori in quelle diurne.

Il risvolto positivo della medaglia sarà ludico/turistico. Finalmente andiamo incontro ad un weekend adatto ad ogni tipo di attività all’aperto, soprattutto balneare. Ma attenzione, la temperatura delle acque dei mari intorno all’Italia è ancora molto bassa, in alcuni casi addirittura inferiore ai +20°C, a causa di un Maggio così freddo e piovoso. Quest’anno le temperature dei mari italiani si riscalderanno più tardi rispetto al solito. Ben venga, quindi, il primo weekend da spiaggia. Ma il bagno rimarrà riservato ai più audaci.

