Meteo, il caldo africano infuoca l’Italia e innesca violenti temporali al Nord/Ovest: allarme alluvione al confine con la Svizzera

Meteo – Fa sempre più caldo sull’Italia: oggi le temperature sono diventate tropicali anche al Nord, in modo particolare nel Friuli Venezia Giulia dove abbiamo +35°C a Monfalcone e San Canzian d’Isonzo, +34°C a Trieste, +33°C a Pordenone, Carlino e Bertiolo, +32°C a Udine e Fagagna, ma anche sulle Regioni centrali con la Toscana dove spiccano i +36°C di Empoli, i +35°C di Firenze e Lucca e i +34°C di Prato e Pisa, e il Lazio dove abbiamo +37°C a Guidonia, +36°C a Isola del Liri, +35°C a Roma, Latina, Tivoli, Pontecorvo, Pico e Roccasecca. Al Sud, in Calabria e Sicilia, per il quarto giorno consecutivo le temperature massime hanno raggiunto in modo diffuso i +38°C in molte locailtà.

Quest’onda di calore così intensa, sta determinando una pericolosissima “linea di convergenza” sulle Alpi occidentali dove piove intensamente già da ieri sera tra Italia, Francia e Svizzera. Da stamattina i fenomeni più estremi si stanno concentrando nella Svizzera meridionale, proprio al confine con l’Italia. Nelle ultime ore sono caduti 109mm di pioggia a Sonogno, 95mm a Pian Nara, 85mm a Campo Blenio, 67mm a Dangio. Sta piovendo copiosamente anche nell’alto Piemonte, dove abbiamo 71mm di parziale giornaliero a Varzo, 69mm all’Alpe Veglia, 58mm a Ceppo Morelli, 55mm a Cheggio. Il maltempo si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore, con violenti temporali proprio al confine tra Svizzera, Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia. I fenomeni persisteranno nella stessa area per oltre 24 ore, tutta la giornata di Martedì 11 Giugno. E’ elevato il rischio di frane, smottamenti ed esondazioni con conseguenze molto pesanti per il territorio. Raccomandiamo la massima precauzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

