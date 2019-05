Meteo – L’Italia si prepara ad affrontare un altro weekend invernale in questa primavera così bizzarra: per l’ennesima volta, il sabato e la domenica saranno condizionati da piogge, forti temporali, freddo anomalo e nevicate sui rilievi alpini fino ai 1.300 metri di altitudine. Il maltempo non concede quindi alcuna tregua: si è appena concluso il passaggio del ciclone che ha portato piogge, freddo ed eccezionali nevicate al Sud e stamattina le temperature minime sono piombate su valori eccezionalmente bassi su gran parte del Paese, dalla Romagna alla Sicilia con +3°C a Imola, +4°C a Caltagirone, +5°C a Pisa, Grosseto, Argenta, Conselice, Molinella e Alfonsine, +6°C a Siracusa, Trapani, Cesena, Faenza, Orvieto, Cervia e Viterbo, +7°C a Catania, Foggia, Pescara, Firenze, Ancona e Jesi, +9°C a Pantelleria.

Nelle prossime ore al Sud arriverà lo scirocco che farà aumentare le temperature minime, ma non le massime che difficilmente saliranno oltre i +20°C per via del cielo nuvoloso. Il sole verrà oscurato anche da sabbia e polvere provenienti dal Sahara, mentre al Nord torneranno le piogge, già dal pomeriggio/sera di oggi in modo particolare su Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Umbria. Pioverà anche in Sardegna. Domani, Sabato 18 Maggio, il maltempo si intensificherà, estendendosi anche a Lazio, Marche, Campania e a tutto il Nord/Est, con forti temporali. Attenzione ai corsi d’acqua già ingrossati dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi e delle ultime settimane: dopo l’alluvione della Romagna è alto il rischio di nuove esondazioni. L’emergenza siccità è ormai alle spalle, ma siamo passati all’eccesso opposto e adesso scatta l’allarme inondazioni.

Eloquenti le mappe che pubblichiamo nella gallery scorrevole, in alto, a corredo dell’articolo. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

