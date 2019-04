Meteo, allerta maltempo in tutt’Italia: forti piogge e temporali per tutta la settimana

Meteo – Continua il maltempo di quest’Aprile 2019 sull’Italia: un nuovo ciclone posizionato a ridosso della Corsica sta alimentando piogge e temporali sulla Sardegna, da dove già dal pomeriggio si estenderanno al resto del Paese. Soltanto la Sicilia centro/meridionale, la Calabria jonica, il Salento e la pianura Padana occidentale rimarranno a secco, ma domani, Giovedì 11 Aprile, il maltempo arriverà anche al Nord/Ovest e insisterà su tutt’Italia, eccezion fatta ancora una volta per Salento, Calabria jonica e Sicilia sud/orientale. Le piogge più intense e abbondanti, invece, interesseranno le Regioni tirreniche e settentrionali. Pioverà su tutta la pianura Padana, in Sardegna, Lazio, Campania. Le temperature si manterranno inferiori rispetto alle medie stagionali su tutte le Regioni. L’instabilità continuerà anche nei prossimi giorni, per tutta la settimana. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

