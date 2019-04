Meteo, Allerta per l’ennesimo colpo di coda dell’Inverno sull’Italia: il freddo scivola lungo l’Adriatico, temperature in picchiata [MAPPE]

Meteo – Nuova ondata di freddo invernale sull’Italia nel cuore della Primavera: siamo al 28 Aprile e nevica a quote collinari sulle Alpi orientali, dove stasera la “dama bianca” scenderà fino ai 700–800 metri di altitudine. E domani, Lunedì 29 Aprile, tornerà la neve anche sull’Appennino centrale, oltre i 1.300/1.400 metri su Marche, Umbria, Abruzzo e Molise.

Osservando le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo possiamo notare proprio la discesa dell’aria fredda lungo le Regioni Adriatiche tra stasera e domani. Attenzione alle forti piogge delle prossime ore al Nord/Est, con abbondanti nevicate sulle Dolomiti, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, fino a domani mattina. Domani il maltempo sarà intenso al mattino in Emilia Romagna, nel pomeriggio su Abruzzo, Molise e Puglia con forti piogge e temporali e temperature in netto calo nell’arco di poche ore. Soltanto nella Sicilia meridionale la colonnina di mercurio continuerà a mantenersi oltre i +20°C, altrove sarà un Lunedì di fine Aprile dai connotati invernali.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

