Meteo, allerta piogge torrenziali al Nord: 200mm nelle prossime 48 ore tra Friuli e Veneto [MAPPE]

Allerta Meteo – La goccia fredda responsabile del trasporto di grandi quantità di sabbia dal Sahara in Europa si sta spingendo verso nord-est sul Mediterraneo centrale e settentrionale. Causerà persistenti precipitazioni orografiche e convettive lungo il versante alpino meridionale del Nord Italia e della Slovenia occidentale, spingendo le precipitazioni anche nel sud della Svizzera.

I quantitativi più alti sono attesi sull’Italia nordorientale, in Veneto e Friuli, dove la maggior parte dei modelli indica uniformemente fino a 200mm di pioggia nelle prossime 48 ore. Questa zona si estende anche alla Slovenia nordoccidentale. Ma grandi quantità di precipitazioni sono previste anche sull’Italia nordoccidentale fino al sud della Svizzera: si parla di 100-150mm in 48 ore. Le elevazioni maggiori in questa zona probabilmente vedranno circa 20-40cm di neve, con 50cm possibili in alcune località. Con questa situazione, la minaccia di alluvioni localizzate aumenta, nonostante sia limitata in qualche modo dalla siccità in corso nell’area.

Mentre il Nord si ritroverà alle prese con le piogge torrenziali, il Sud vivrà condizioni di caldo estivo. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

