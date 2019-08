Meteo, “Come dimostrare che nevica in Australia”: decine di canguri saltano gioiosi nella neve [FOTO e VIDEO]

Parti dell’Australia sono state imbiancate dalla neve negli ultimi giorni a causa di un fronte polare che si è spostato dal sud del Paese fino agli stati tipicamente aridi di Nuovo Galles del Sud, Victoria e persino Queensland. Le gelide condizioni hanno colpito la maggior parte del Galles del Sud, incluso un allevamento di pecore nei pressi di Goulburn. Così, mentre Nord America ed Europa soffocano nel caldo dei mesi estivi, l’Australia si ritrova alle prese con un inverno particolarmente freddo, che anche i canguri sembrano apprezzare.

Nei video che trovate in fondo e nelle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, infatti, si vedono decine di canguri scorrazzare felici in un recinto totalmente imbiancato dalla neve. “Non è qualcosa che si vede tutti i giorni in Australia. I canguri nella neve”, ha scritto Stephen Grenfell, autore di uno dei video, sui social. Le immagini sono state girate nei pressi di Goulburn, circa 3 ore ad ovest di Sydney. Questo recinto solitamente è secco e arido. Grenfell, di Sydney, ha affermato che la neve imbianca quell’area solo poche volte all’anno. “È la maggior quantità di neve che io abbia mai visto in quest’area ed era molto più a nord del normale”, ha scritto su Twitter.

I video dei canguri che saltano nella neve hanno scatenato le battute e i commenti del web. “E se stessero saltando freneticamente perché i loro piedi stanno congelando?”, ha scritto un utente. “Hanno i piedi freddi!”, ha aggiunto un altro. L’altro video in fondo all’articolo mostra un altro canguro saltare con disinvoltura nel paesaggio totalmente ricoperto di neve. “Come dimostrare che nevica in Australia”, è stato il commento su Twitter dell’autore del video, Christopher Price.

Se i canguri sembrano aver apprezzato la neve, per molte persone ha invece prodotto qualche grattacapo. Le autorità del Nuovo Galles del Sud, infatti, hanno ricevuto circa 1167 richieste di aiuto dall’inizio del fenomeno meteorologico. Le strade ricoperte di neve sono state la causa di numerose collisioni tra veicoli vicino Jindabyne.