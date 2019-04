Meteo, dal cielo cade neve marrone, gialla e arancione: cosa sta succedendo negli USA? [FOTO]

I residenti degli Stati Uniti centrali sono rimasti perplessi quando un’insolita visione è apparsa davanti ai loro occhi: guardando fuori, tutto era ricoperto di neve marrone. La neve presentava anche sfumature di giallo e arancione in parti del Nebraska, della South Dakota, del Minnesota e del Wisconsin, come potete vedere dalle immagini contenute nella gallery a corredo dell’articolo. Minneapolis è stata una delle città più grandi a vedere questo insolito fenomeno meteorologico. Sui social, i testimoni hanno scritto che sembrava come se pezzi ghiacciati di tè freddo fossero mescolati alla neve.

Le origini di questi strani colori possono risalire a migliaia di chilometri di distanza, fino a Texas e New Mexico. Infatti, nelle scorse ore, i potenti venti sul lato posteriore della tempesta che sta colpendo gli Stati Uniti centrali hanno sollevato molte polvere, portandola in alto nell’atmosfera.

Questi venti hanno soffiato la polvere verso nord, dove si è mescolata alla neve, finendo per cadere sul lato settentrionale della tempesta. Questa neve colorata non è pericolosa, ma sicuramente non va “mangiata”.

Nonostante la neve colorata come questa sia insolita, non è senza precedenti. Durante l’inverno, in Russia il paesaggio ha assunto un aspetto inquietante: dal cielo è scesa neve nera a causa del carbone mescolatosi ai fiocchi prima che cadessero al suolo. Il risultato è stato un preoccupante manto scuro che ricopriva tutto, dalle strade alle auto.