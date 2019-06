Meteo, nel pomeriggio il picco massimo dell’ondata di caldo africano: oltre +40°C al Centro/Nord [DATI LIVE]

L’ondata di caldo africano raggiungerà oggi pomeriggio il picco massimo al Nord Italia: tra le 17:00 e le 20:00 arriveranno le masse d’aria più calde, al punto che le temperature massime giornaliere si potranno raggiungere nel tardo pomeriggio. Intanto fa già caldissimo in tutto il Nord e nelle Regioni Centrali Tirreniche. Alle 12:30 del mattino abbiamo già +37°C a Firenze e Grosseto, +36°C a Roma, Milano, Latina e Ferrara. Molte località supereranno nel pomeriggio i +40°C. Ad alto rischio molti record storici. Di seguito l’elenco di quelli da battere.

Record assoluti di caldo nelle stazioni meteo ufficiali della rete ENAV-Aeronautica Militare al Nord Italia

Forlì Aeroporto +43,0°C (4 agosto 2017)

(4 agosto 2017) Firenze Peretola +42,6°C (26 luglio 1983)

(26 luglio 1983) Ferrara Aeroporto +41,2°C (4 agosto 2017)

(4 agosto 2017) Perugia Sant’Egidio +41,0°C (3 e 4 agosto 2017)

(3 e 4 agosto 2017) Roma Ciampino +40,6°C (4 agosto 1981)

(4 agosto 1981) Roma Urbe +40,5°C (25 agosto 2007)

(25 agosto 2007) Arezzo Aeroporto +40,5°C (26 luglio 1962)

(26 luglio 1962) Piacenza San Damiano +40,4°C (11 agosto 2003)

(11 agosto 2003) Grosseto Aeroporto +40,2°C (2 agosto 1959, 5 e 6 agosto 2003)

(2 agosto 1959, 5 e 6 agosto 2003) Bologna Borgo Panigale +40,1°C (4 agosto 2017)

(4 agosto 2017) Viterbo Aeroporto +40,1°C (29 luglio 2005 e 2 agosto 2017)

(29 luglio 2005 e 2 agosto 2017) Treviso Sant’Angelo +40,0°C (5 agosto 2003)

(5 agosto 2003) Treviso Istrana +39,9°C (5 agosto 2003)

(5 agosto 2003) Parma Aeroporto +39,2°C (28 luglio 1947)

(28 luglio 1947) Bolzano Aeroporto +39,1°C (21 luglio 1983 e 11 agosto 2003)

(21 luglio 1983 e 11 agosto 2003) Verona Villafranca +39,0°C (11 agosto 2003)

(11 agosto 2003) Bergamo Orio al Serio +39,0°C (29 luglio 1983)

(29 luglio 1983) Roma Fiumicino +38,6°C (25 agosto 2007)

(25 agosto 2007) Genova Sestri +38,5°C (7 agosto 2015)

(7 agosto 2015) Pisa San Giusto +38,5°C (22 agosto 2011)

(22 agosto 2011) Brescia Ghedi +38,4°C (11 agosto 2003)

(11 agosto 2003) Udine Rivolto +38,2°C (21 luglio 2006)

(21 luglio 2006) Trieste Barcola +38,0°C (5 agosto 2017)

(5 agosto 2017) Milano Linate +37,8°C (2 agosto 2017)

(2 agosto 2017) Torino Caselle +37,1°C (11 agosto 2003)

(11 agosto 2003) Milano Malpensa +37,0°C (21 e 29 luglio 1983)

(21 e 29 luglio 1983) Novara Cameri +36,6°C (11 agosto 2003)

(11 agosto 2003) Venezia Tessera +36,6°C (21 luglio 2006)

Già domani, comunque, la situazione cambierà con un netto calo delle temperature su gran parte del Paese, anche se continuerà a fare molto caldo nelle Regioni tirreniche. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

