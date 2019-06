Meteo, allarme caldo per il weekend: temperature di fuoco al Centro/Sud, oltre +40°C tra Sabato e Domenica

Scatta l’allarme caldo al Centro/Sud Italia in vista del weekend: la prima grande ondata di calore della stagione estiva arriverà all’improvviso facendo impennare le temperature su valori superiori o molto vicini ai +40°C su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Anche in Abruzzo, Lazio e Campania la colonnina di mercurio supererà in modo molto diffuso i +35°C: dopo il freddo anomalo di un Maggio comuqnue caldissimo nel nostro Pianeta, adesso l’estate inizierà subito a fare sul serio.

Le temperature aumenteranno costantemente: già oggi molte località del Centro/Sud hanno raggiunto massime di +31/+32°C, e domani, Venerdì 7 Giugno, avremo i primi picchi di +34/+35°C. Il weekend sarà infuocato, adatto alle prime giornate in spiaggia.

Attenzione, invece, al Nord: avremo nelle prossime ore e anche nel fine settimana forti temporali sulle aree Alpine e Prealpine, con grandinate (analoghe a quanto accaduto nelle scorse ore ad Ivrea) e nubifragi come accaduto già oggi pomeriggio in Veneto, dove i temporali hanno avuto sconfinamenti fin nell’alta pianura provocando danni e disagi (a Tombolo sono caduti 49mm di pioggia, a Volpago del Montello 35mm). Possibili trombe d’aria.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

