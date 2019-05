Meteo, città paralizzate dal maltempo in Russia: tempeste di grandine, piogge torrenziali, alluvioni lampo e un tornado [FOTO e VIDEO]

Sono stati giorni di forte maltempo in Russia, caratterizzati da piogge torrenziali e forti tempeste di grandine che hanno lasciato in ginocchio alcune zone delle parti occidentali dello stato, come dimostrano i video che trovate in fondo all’articolo. Per esempio, a Ekaterinburg c’è stato un forte temporale che ha prodotto grandine delle dimensioni di una moneta. A seguito dell’invasione di acqua e grandine, molte strade sono state allagate, causando enormi ingorghi nella città, praticamente paralizzata dal maltempo. La polizia ha aiutato gli automobilisti bloccati nei veicoli, con gli agenti che trasportavano le persone nell’acqua che raggiungeva l’altezza delle ginocchia.

In Daghestan, nell’estremo sud dello stato al confine con la Georgia, si sono sviluppate potenti alluvioni lampo che hanno inondato le strade di acqua e fango, trascinando con le loro correnti tutto ciò che incontravano sul loro cammino, persino auto. A Rylsk, città dell’oblast di Kursk al confine con l’Ucraina, invece, è stato riportato un tornado. La tempesta ha anche colpito la capitale Mosca: un temporale con grandine e forti piogge ha provocato danni in città. Eloquenti le immagini, contenute nelle gallery scorrevole in alto, dei nuvoloni che incombevano sulle città. Particolarmente suggestive e allo stesso tempo inquietanti le immagini delle nubi Mammatus, speciali nubi temporalesche che si formano sul bordo laterale dei cumulonembi più intensi.

Ma non è ancora finita qui per lo stato più vasto del mondo. Infatti, anche oggi la Russia nordoccidentale sarà esposta al rischio di violente tempeste in grado di produrre forti venti, piogge torrenziali e grandine di grandi dimensioni e alla possibilità di tornado. Previste diffuse tempeste convettive, incluse supercelle con grandine di grandi dimensioni.

Tutto questo è dovuto ad una profonda depressione che porta condizioni di instabilità anche sull’Europa centrale, provocando forte maltempo anche sull’Italia, dove è previsto un weekend di fenomeni meteo estremi.