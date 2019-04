Meteo, colpo di coda dell’Inverno sul weekend della Domenica delle Palme: tornado a Roma e nel Salento, freddo e grandinate [FOTO]

Meteo – Italia colpita dal colpo di coda dell’Inverno nel weekend della Domenica delle Palme: già nella giornata di Sabato si sono verificati numerosi fenomeni estremi con forti piogge, grandinate, temporali e persino due tornado, uno a Marina di Mancaversa nel Salento, e un altro a Roma (vedi foto scorrendo la gallery in alto a corredo dell’articolo). Proprio Roma è stata colpita dal maltempo nel giorno della Formula E e di Roma-Udinese: entrambi gli eventi sportivi si sono disputati sotto il diluvio e al freddo. Già ieri la grandine aveva clamorosamente imbiancato il litorale a Sabaudia, fin sulla spiaggia (anche qui, tutte le foto nella gallery in alto).

Le precipitazioni più abbondanti si sono comunque verificate al Sud, in Calabria dove sono caduti 36mm di pioggia a Joppolo (Vibo Valentia) e 28mm a Isola di Capo Rizzuto (Crotone), e in Puglia dove spiccano i 28mm di Taranto e Locorotondo e i 27mm caduti a Lequile e Cerignola. L’aria è decisamente fredda, come se fossimo in pieno inverno. A Rende (Cosenza) e Fasano (Brindisi) la temperatura massima s’è fermata a +12°C, a Vibo Valentia e Corigliano Calabro a +13°C, a Bari, Brindisi e Monopoli a +14°C, sulle Murge abbiamo addirittura +11°C di massima ad Alberobello e Martina Franca.

Nelle prossime ore, soprattutto Domenica mattina, il maltempo colpirà il Nord/Ovest con forti piogge e temporali tra Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia e alta Toscana, dove la neve scenderà fino a quote molto basse, addirittura fino ai 500 metri nei fondovalle alpini e fino ai 700 metri sull’Appennino settentrionale. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

