Meteo, Pasqua di forte maltempo in Spagna: ad Alicante il peggior temporale degli ultimi 50 anni, gravi danni [FOTO e VIDEO]

Il sud della Comunità Valenciana e la regione di Murcia stanno vivendo il più grande temporale di pioggia e vento degli ultimi 50 anni, secondo i dati del Laboratorio di Climatologia dell’Università di Alicante. Il responsabile del Laboratorio e presidente dell’Associazione dei Geografi Spagnoli, Jorge Olcina, ha spiegato che in molte località sono stati infranti i record di pioggia per il mese di aprile, con dati come i 170 litri al metro quadrato registrati a Torrevieja, con strade allagate e servizi di trasporto pubblico sospesi, 107 a El Palmar, 102 a Cartagena, 97 a Fortuna, 80 a Pinoso, 73,9 a Gebas, 75 a Ojós, 73,5 a San Javier e 53 ad Alicante, dove la città e le spiagge hanno riportato molti danni a causa di pioggia, forti venti e mareggiate. Nella gallery a corredo dell’articolo e nei video in fondo, le immagini più significative di questo intenso maltempo.

Una dozzina di persone hanno richiesto l’intervento dei soccorritori per essere tratti in salvo dalle loro auto nella regione di Murcia, dove numerosi alberi sono caduti nel centro del capoluogo e circa una trentina di strade sono state chiuse al traffico. A Torreagüera, nella provincia di Murcia, è crollata parte di una casa antica, provocando ferite lievi ad una donna e ai suoi due figli. Due uomini di 50 e 37 anni sono rimasti feriti dopo il crollo del muro di una casa abbandonata a Orihuela.

Il Centro di Coordinazione delle Emergenze della regione di Murcia ha ricevuto in 8 ore 182 chiamate relative al temporale, la maggior parte delle quali per ostacoli nella strada che rendevano difficile la circolazione (come alberi, insegne e pali della luce) e per la rimozione dell’acqua nelle cantine e nei piani terra e una dozzina di richieste di soccorso di persone bloccate con i loro veicoli nell’acqua. Le chiamate di emergenza sono state concentrate particolarmente nelle aree di Vega Baja, Baix Vinalopó, Elche e nell’Alacantí. L’Agenzia Statale Meteorologica informa che ad Elche non sarà solo il mese di aprile più piovoso, ma anche il mese più piovoso fuori dall’autunno, dopo i 99l/m² caduti nelle ultime 24 ore.

Nel corso della mattinata, sono state registrate raffiche di 68km/h a Valencia, dove fino alle 11 di questa mattina sono caduti 42,1 litri d’acqua al metro quadrato. Il vento nella zona costiera ha trasportato la sabbia fino al lungomare di Valencia, coprendo completamente le strade.

Si è trattato di una pioggia concentrata in appena 2-3 ore e la maggiore intensità c’è stata tra le 4 e le 6 di questa mattina. Secondo Olcina, questo tipo di temporale conferma che, nel contesto dei cambiamenti climatici in cui stiamo vivendo, il rischio di una goccia fredda (causa di questo temporale) e di piogge intense può prodursi in qualsiasi momento dell’anno e non solo nei mesi autunnali. Si tratta di un aspetto importante di cui tenere conto per stabilire i protocolli di emergenza, secondo l’esperto. Olcina ha sottolineato che nel litorale mediterraneo spagnolo la pioggia sta cambiando, aumentando gli eventi di grande intensità che in appena un’ora scaricano 50-100 litri di acqua al metro quadrato, con conseguenti problemi di inondazioni e allagamenti.

I dati del Laboratorio di Climatologia dell’Università di Alicante mostrano che bisogna tornare al Venerdì Santo del 1946 (avvenuto tra il 19 e il 20 aprile, come quello del 2019) per avere un temporale così importante nel mese di aprile nel centro e nel sud di Alicante, quando sono caduti circa 100 litri al metro quadrato in diverse zone della provincia. Nelle prossime ore, la pioggia dovrebbe calare di intensità nella provincia di Alicante, spostandosi verso nord. Il vento proveniente da est/nordest continuerà con raffiche di oltre 90km/h e onde molto grandi lungo la costa. Da oggi, la Spagna sarà anche colpita dall’arrivo di grandi quantità di sabbia dal Sahara.

Inundaciones en #Torrevieja y numerosos problemas de circulación. Se pide no desplazarse si no es urgente. Más de 50 litros por metro cuadrado acumulados. El vídeo nos lo envía nuestro compañero Richard. pic.twitter.com/tROanoMwW4 — Proyecto Mastral (@ProyectoMastral) April 19, 2019