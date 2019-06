Meteo, diluvio universale in Texas e Louisiana: un mese di pioggia in 24 ore provoca inondazioni e alluvioni lampo [FOTO e VIDEO]

La Costa del Golfo in Texas e Louisiana è stata inondata da piogge torrenziali con alcune località che hanno ricevuto oltre l’equivalente di un mese di pioggia in sole 24 ore. Le piogge intense hanno provocato alluvioni lampo, responsabili della morte di almeno una persona, e creato il caos negli Stati Uniti centro-meridionali, dove è esplosa anche una forte ondata di maltempo, con almeno 4 tornado che hanno toccato terra in Louisiana. Nel frattempo, l’umidità tropicale del Golfo del Messico dovrebbero alimentare altri round di pioggia nel weekend, esacerbando le alluvioni lampo nel Texas sudorientale e nella Louisiana sudoccidentale. Potrebbero cadere quotidianamente 75-130mm di pioggia e alcune aree potrebbero essere colpite da 300mm o più in diversi giorni, secondo AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense.

Wharton e Palacios, in Texas, hanno ricevuto l’incredibile quantità di 203mm di pioggia in meno di 12 ore! Lafayette, in Louisiana, è tra le città più gravemente colpite dalle alluvioni a causa di questo diluvio. La città ha stabilito il record di precipitazioni giornaliere con 87,9mm, superando i 61,2mm del 1926. Il quantitativo totale in 24 ore di Lafayette è stato di 195,3mm, secondo Tom Kines, meteorologo di AccuWeather. La città solitamente riceve 179,8mm di pioggia durante l’intero mese di giugno. Una vittima è stata riportata nella contea di Bexar, colpita da un fulmine. Eloquenti le immagini contenute nella gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo.

Baton Rouge è un’altra città che ha ricevuto un duro colpo dalle forti piogge, che hanno innescato alluvioni lampo e numerosi salvataggi dall’acqua da parte dei soccorritori. Secondo la stazione televisiva locale WBRZ, le autorità riportano un decesso a causa delle inondazioni. Il sindaco Sharon Weston Broome ha dichiarato che un uomo è morto quando il suo veicolo è rimasto bloccato nell’acqua alta. L’uomo avrebbe cercato di scappare dalla vettura, ma è stato spinto giù quando l’auto è affondata nell’acqua. Sempre a Baton Rouge, un possibile tornado ha raso al suolo una casa. Fortunatamente i suoi abitanti se la sono cavata solo con ferite minori.

Altre località che hanno registrato livelli di pioggia impressionanti sono Midfield, Texas, inondata da oltre 355mm, Lane City (Texas) e Welsh (Louisiana) 279mm. Inondata anche Walker, a circa 30km da Baton Rouge. Wesley Wolfe, osservatore meteo del Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) statunitense, ha affermato che a New Orleans nell’arco di soli 90 minuti sono caduti 152mm di pioggia! Gli acquazzoni hanno aggravato il problema inondazioni anche in alcune zone di Oklahoma e Arkansas, con numerose notizie di inondazioni e salvataggi dall’acqua arrivate dall’area metropolitana di Oklahoma City. L’NWS ha inserito anche 6 rapporti preliminari di tornado in Louisiana.