Meteo, disastrose inondazioni in Oklahoma: case spazzate via dalle fondamenta o allagate, evacuazioni e vittime [FOTO e VIDEO]

Situazione disastrosa negli USA. Violente tempeste si sono abbattute sugli Stati Uniti centrali in questa settimana, devastando parti del Missouri e dell’Oklahoma, colpite da decine di tornado e inondazioni. In Missouri, la capitale Jefferson City è stata messa in ginocchio da un grande tornado, che ha provocato danni estesi: alberi e pali della luce abbattuti, case gravemente danneggiate, detriti sparsi ovunque. A prima vista sembrerebbe che l’area sia stata colpita da un terremoto, invece sono gli effetti devastanti di un tornado. In Oklahoma, oltre ai tornado, le tempeste stanno causando inondazioni che hanno distrutto almeno 5 case e costretto i residenti a lasciare le loro abitazioni. Almeno 8 persone hanno perso la vita in questa violenta ondata di maltempo.

Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) ha previsto che il fiume Arkansas raggiungerà i 7 metri a Tulsa, sempre in Oklahoma. Diverse comunità, incluse parti di Tulsa, sono state avvisate a prepararsi alle inondazioni e a possibili evacuazioni. Le scuole a Sand Springs sono state chiuse per tutta la settimana e quelle di Skiatook (entrambe le comunità si trovano a nord-est di Oklahoma City) sono chiuse oggi. L’Army Corps of Engineers aumenterà il tasso di rilascio della Diga Keystone a 6.590m³ al secondo, secondo quanto riportato da Tulsa World. La città attiverà le sirene per le inondazioni ogni mezz’ora per 6 ore.

La raffineria di petrolio HollyFrontier di Tulsa ha sospeso le operazioni a causa delle inondazioni del fiume Arkansas. Nella comunità di Twin Lakes, vicino Cimmaron City, 3 case sono state spazzate via dalle fondamenta e altre 2 sono sott’acqua a metà. Il fiume Cimarron ha eroso 15-18 metri delle sue sponde. Diverse altre case sono già state raggiunte dall’acqua oppure stanno per soccombere ad essa, come mostrano le incredibili immagini nei video che trovate in fondo e le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Secondo un residente dell’area, c’erano decine e decine di metri a separare le case dalle sponde del fiume, ma l’erosione degli ultimi decenni ha ingoiato quelli che una volta erano campi e giardini.

I residenti di alcune parti di altre due città dell’Oklahoma sono stati esortati ad evacuare a causa dell’aumento delle inondazioni lungo il fiume Arkansas, come Sand Springs, sobborgo di Tulsa (oltre 19.000 abitanti) e Fort Gibson (oltre 4.000 abitanti). 2 chiatte si sono liberate sul fiume Arkansas, andandosi a scontrare su una diga per poi affondare nell’acqua. Le chiatte, che trasportavano 3.800 tonnellate di fertilizzante, hanno generato una situazione d’emergenza, costringendo le autorità ad evacuare i residenti per paura che lo scontro con la diga potesse romperla e causare inondazioni catastrofiche nelle aree vicine. 5 persone sono state salvate dalle loro case allagate a Blackwell, sempre in Oklahoma, dopo l’esondazione del fiume Chikaskia.

Residenti e aziende sul lato nord del fiume Missouri a Jefferson City sono sotto ordine di evacuazione obbligatoria. La Missouri National Guard ha spostato 4 elicotteri dall’aeroporto della città in via precauzionale. Le inondazioni hanno portato alla chiusura di oltre 330 strade in Missouri, secondo l’Associated Press. Autostrade chiuse in almeno 4 contee dell’Arkansas.