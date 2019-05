Meteo, ecco il ciclone maghrebino in formazione tra Sardegna e Sicilia: piogge torrenziali nella notte [LIVE]

Meteo estremo sull’Italia per il ciclone maghrebino che ha raggiunto il Sud del nostro Paese: è in formazione tra Sardegna e Sicilia, con un minimo di bassa pressione vicinissimo ai 1000hPa. La pioggia sta già cadendo in modo copioso soprattutto in Sardegna, dove nelle ultime ore sono caduti ben 62mm a Dorgali, 51mm a Poggio dei Pini, 48mm a San Giovanni Suergiu e Villanova Strisaili, 47mm ad Arbus, 44mm a Uta, 42mm a Capoterra, Villaputzu e Macchiareddu, 40mm a Carbonia, 39mm a Villasor, 38mm a Barisardo e Orosei. Piove senza sosta da ore anche su tutta l’Italia centrale peninsulare, su entrambi i versanti (tirrenico e adriatico), dalll’Emilia Romagna alla Calabria. Ma il “clou” dei fenomeni estremi sarà nei prossimi giorni, tra Lunedì e Martedì al Centro/Sud (e poi tra Mercoledì e Giovedì al Nord per un altro peggioramento ancor più violento… Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti).

