Meteo estremo: dopo la Spagna, la goccia fredda devasta anche l’Algeria. Grandine come palle da tennis [FOTO e VIDEO]

Una goccia fredda nel Mediterraneo occidentale ha messo in ginocchio il sud-est della Spagna con piogge torrenziali estreme, che hanno fatto straripare i fiumi, provocando gravissime inondazioni e almeno 6 morti. La stessa goccia fredda che ha devastato parte della Spagna è stata responsabile anche di una violentissima grandinata nel nord dell’Algeria. Nella località di Ayn Defla, la grandine ha raggiunto le dimensioni di una palla da tennis, come mostrano le immagini della gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e i video in fondo. Molte località della costa nordafricana sono state colpite da una forte tempesta. A causa di questo maltempo estremo, si sono registrati danni alle infrastrutture, alle strade e alla fauna e problemi di viabilità.