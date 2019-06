Meteo estremo, nuovo tornado in Cile: disastro a Talchahuano e Concepción! Gravi danni, feriti e un morto [FOTO e VIDEO]

Appena un giorno dopo il distruttivo tornado che ha colpito Los Ángeles, in Cile, danneggiando 100 case e ferendo 18 persone, un altro vortice si è abbattuto sul Paese sudamericano, sempre nella regione di Bío Bío. Il tornado, che in origine era una tromba marina, ha messo in ginocchio diversi settori delle città di Talcahuano e Concepción, distruggendo i tetti e le finestre delle case, ribaltando i veicoli e provocando gravi danni, come mostrano le immagini contenute nella gallery scorrevole in alto e gli impressionanti video che trovate in fondo all’articolo.

Una donna di circa 60 anni è stata uccisa dal violento fenomeno meteo, dopo essere stata colpita dalla caduta di un container mentre transitava per le strade di Talcahuano. Il tornado ha provocato anche almeno 8 feriti: 6 a Talcahuano e 2 a Concepción. Oltre 100 case sono state colpite dal tornado, che ha sradicato alberi e pali dell’illuminazione pubblica, ha capovolto i veicoli e ha strappato via i tetti delle abitazioni. Diversi edifici hanno le vetrate distrutte. Durante l’evento, 24.500 persone si sono ritrovate senza energia elettrica e senza segnali telefonici. Dopo quanto accaduto, le autorità hanno sospeso le lezioni in entrambe le città colpite. Il Presidente Sebastián Piñera, giunto nelle zone colpite, ha dichiarato che non esclude la possibilità di dichiarare lo stato di catastrofe per prevenire fenomeni di sciacallaggio.

Il fenomeno, insolito per questo Paese, si è verificato alle 14 circa (ora locale) di ieri, 31 maggio, con venti che hanno raggiunto velocità di circa 100km/h e grandine. I tornado non sono comuni in Cile poiché l’aria che proviene dal Pacifico meridionale è tipicamente troppo fredda e non abbastanza instabile per la formazione di tornado. Tuttavia, i tornado qui non sono qualcosa di totalmente inaudito. Preoccupante prova è il tornado che poche ore prima aveva devastato la vicina Los Ángeles, nella stessa regione del Cile centro-meridionale.