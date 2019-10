Meteo, in Europa è già Inverno: bufere di neve in Norvegia, gran freddo in arrivo a Londra, Parigi, Berlino e Varsavia [FOTO e VIDEO]

In Europa è già arrivato l’Inverno. Nelle ultime ore le prime abbondanti nevicate (decisamente precoci rispetto alla stagione) hanno interessato la Norvegia meridionale, come possiamo osservare dalle immagini a corredo dell’articolo che arrivano da Oppdal e Storli Gard nel Sud del Paese Scandinavo. Domani arriverà il primo freddo intenso anche su Londra e in Inghilterra, a Parigi e nel nord della Francia, in Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, sulla Germania settentrionale e il Polonia. Dopodomani sarà l’arrivo dell’uragano Lorenzo sull’Irlanda a scombussolare lo scenario europeo, con una rapida impennata delle temperature sulle isole Britanniche dove arriveranno impetuosi venti meridionali, ma sull’area Baltico-Scandinava inizierà una vera e propria ondata di gelo polare con nevicate fin sulle coste.