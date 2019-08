Meteo Ferragosto, fresco e instabilità sull’Italia: temporali pomeridiani nelle prossime ore [MAPPE e DETTAGLI]

Giornata di Ferragosto particolarmente fresca in tutt’Italia: alle ore 12:00 non ci sono località che superano i +30°C nel nostro Paese, circostanza particolarmente rara per questa festività tipicamente estiva. Spiccano, per il fresco, i +24°C di Milano e Torino, +25°C di Genova, Venezia, Trieste, Termoli e Viterbo, i +26°C di Pescara, Ancona, Bologna e Messina, i +27°C di Roma, Bari, Foggia e Reggio Calabria. Niente male dopo l’inferno africano dei giorni scorsi con temperature in tutt’Italia a ridosso dei +40°C e un alto tasso di umidità relativa che ha fatto impennare le temperature percepite addirittura fino a +50°C.

Oggi nel pomeriggio avremo forti temporali al Nord/Est, in Trentino Alto Adige, alcune zone di Lombardia e nel Veneto centro/settentrionale. Qualche precipitazione anche in Emilia, nel basso Lazio e al Sud, in Basilicata e Calabria, localmente intensa sulle Serre e in Aspromonte, dalla Costa degli Dei allo Stretto di Messina.

Anche domani, Venerdì 16 Agosto, il tempo rimarrà incerto su gran parte d’Italia con molte nubi sparse e qualche temporale dalle Alpi alla Sicilia, come si può evincere dalle mappe del modello Moloch (ISAC-CNR) che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Le temperature rimarranno stazionarie, fresche, inferiori rispetto alle medie del periodo dopo il gran caldo dei giorni scorsi.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

