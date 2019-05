Meteo, gelo a Maggio: in Francia e Svizzera candele, fuochi ed elicotteri per proteggere i vigneti [FOTO e VIDEO]

Questo mese di maggio si sta rivelando davvero anomalo dal punto di vista meteorologico in Europa con la grande irruzione artica del primo weekend del mese. Al contrario, quest’anno in pieno inverno, le temperature sono state miti. Condizioni meteo terribili per i viticoltori che in questi giorni stanno tentando di proteggere i vigneti dal gelo, a volte anche con delle tecniche molto particolari, come testimoniano le foto contenute nella gallery a corredo dell’articolo e i video in fondo. Alcuni scelgono la tecnica delle candele, al fine di far sciogliere lo strato di ghiaccio sulle foglie prima che il sole venga a bruciarle al mattino. Altri optano per un elicottero che porta l’aria calda verso il suolo ai piedi del vigneto. Una tecnica costosa questa, ma che permette di limitare la distruzione dei vigneti, preservando quindi il futuro raccolto, che nel 2017, in Francia, è calato del 40% in seguito a forti gelate.

Nel dipartimento francese di Loir-et-Cher, nel nord della Francia, sono stati accesi delle candele e dei fuochi con rami e foglie per allontanare il freddo. Per tutta la notte, un vigneto nell’antica provincia di Turenna ha avuto come rumore di sottofondo quello di 27 torri antigelo. Il loro compito era quello di rimescolare l’aria per riscaldarla e ad asciugare i germogli perché soffrissero meno in caso di gelo. In Savoia, la temperatura al sorgere del sole ieri, lunedì 6 maggio, è scesa sotto lo zero e i viticoltori sono stati dunque costretti ad accendere dei fuochi per riscaldare l’aria. È una lunga lotta contro il gelo, proseguita anche nella notte tra 6 e 7 maggio. Stessa situazione anche nella vicina Svizzera, dove stamattina l’atmosfera era resa magica dall’accensione di migliaia di candele tra le file dei vigneti.

In questa situazione, in cui i viticoltori devono lottare duramente contro il meteo per proteggere le piante, le previsioni per sabato 11 e domenica 12 maggio arrivano proprio come un altro duro colpo. Per il weekend è attesa, infatti, un’altra irruzione artica in Europa che raggiungerà nuovamente l’Italia, scatenando fenomeni di maltempo estremo e temperature tipicamente invernali.