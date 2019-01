I Giorni della Merla iniziano con un Martedì 29 Gennaio mite e soleggiato in tutt’Italia, ma domani cambierà tutto

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Iniziano oggi, Martedì 29 Gennaio, i Giorni della Merla eppure di freddo e maltempo non c’è traccia sull’Italia in queste ore: splende il sole da Nord a Sud e il clima è decisamente mite in tutto il Paese, con +15°C a Catania, Messina e Reggio Calabria, +14°C a Brindisi e Catanzaro, +13°C a Genova, Taranto, Salerno, Lecce, Cosenza, Crotone, Latina, Trapani e Olbia, +12°C a Bari, Cagliari, Pisa, Grosseto, Savona e Imperia, +11°C a Napoli, Palermo e Firenze, +10°C a Roma, Milano, Torino, Verona, Padova, Brescia, Novara, La Spezia, Udine, Treviso, Merano, Vercelli, Domodossola e Pordenone, +9°C a Trieste, Bergamo e Vicenza, +8°C a Bologna, Parma e Ravenna.

La situazione, però, cambierà bruscamente nelle prossime ore e in modo particolare nella prossima notte. Arriverà la neve in pianura al Nord/Ovest e domani sarà un Mercoledì 30 Gennaio di forte maltempo in tutt’Italia come già evidenziato nelle previsioni dettagliate:

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play