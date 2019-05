Meteo Giugno, le Previsioni per l’Italia: verso un’improvvisa Estate dopo il Maggio più freddo di sempre

Meteo Giugno – Domani, Sabato 1 Giugno, inizierà l’estate meteorologica 2019: gli ultimi aggiornamenti per l’Italia, in base alle mappe di tutti i principali modelli (nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo possiamo osservare le carte dello statunitense GFS e dell’europeo ECMWF), sono particolarmente importanti perchè ribaltano la precedente tendenza a lungo termine e delineano uno scenario ampiamente prevedibile visto il percorso a singhiozzo della Primavera, contraddistinta dal Maggio più freddo e piovoso degli ultimi decenni nel nostro Paese. Così, potrebbe verificarsi l’eventualità più infausta per il comfort del corpo umano: l’improvviso passaggio da un tardivo inverno alla piena estate. Infatti già la prossima settimana le temperature potrebbero aumentare su valori elevatissimi, da ondata di calore, dapprima al Nord con picchi di +35°C in pianura Padana già Lunedì 3 Giugno, e poi al Centro/Sud tra Venerdì 7 e Domenica 9 Giugno, anche qui con temperature superiori ai +35°C. Considerando che molte città del Centro/Sud non hanno mai avuto neanche un giorno di vero caldo primaverile, nonostante oggi finisca il mese di Maggio (Roma non ha mai raggiunto i +24°C! Napoli addirittura non ha mai superato i +22°C), sarà un vero e proprio “shock termico”. E’ stato un “anno senza primavera”, e adesso è molto probabile che arrivi di colpo l’estate con temperature che schizzeranno stabilmente di oltre 10°C più in alto rispetto ai valori degli ultimi giorni. Anche perchè nel primo weekend del mese (Sabato 1 e Domenica 2) farà ancora molto freddo con forti temporali su tutto il Centro/Sud mentre al Nord arriverà il primo vero caldo con temperature che già Domenica supereranno i +30°C al Nord/ovest.

