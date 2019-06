Meteo, Giugno divide l’Italia in due: +30°C al Nord, temporali e grandine al Sud [DATI, FOTO e VIDEO LIVE]

L’Italia è praticamente spaccata in due dal punto di vista meteorologico in questo primo giorno di giugno, che segna l’inizio dell’estate meteorologica. Al Nord, infatti, abbiamo bel tempo e temperature in notevole aumento rispetto ai giorni scorsi con valori prossimi ai +30°C. Segnaliamo: +30°C a Mantova e Merano; +29°C a Udine, Venezia, Legnago, Ostellato, Maserà di Padova, Vigasio; +28°C a Torino, La Spezia, Ferrara, Imola, Chioggia, Montichiari, San Donà di Piave, Mogliano Veneto, Trevignano, Mestrino, Ponte San Nicolò, Gambolò, San Pietro in Casale Bondeno, Sarmato, Breganze, Preonzo, Mirandola, Calderara di Reno, Carnate, Treviglio, Quarrata, Verucchio; +27°C a Milano, Podenzano, Casale Monferrato, Jolanda di Savoia, Rodigo, Peschiera del Garda, Seriate, Tarquinia; +26°C a Bologna e anche a Roma.

Decisamente più basse le temperature al Centro-Sud, con differenze fino a 10°C rispetto alle regioni settentrionali. Spiccano i +26°C toccati a Boscoreale, in provincia di Napoli, e a Torano Castello, in provincia di Cosenza, i +25°C di Botricello, +24°C di Lecce, Soverato, Cirò, Castrovillari, Rende e Cropalati. Per il resto, abbiamo +23°C a Barletta, Pisticci, Squinzano; +22°C a Reggio Calabria, Palermo, Gioiosa Ionica; +21°C a Foggia, Scicli; +20°C a Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Catania, Vittoria, Termini Imerese, Mola di Bari, Vieste; +19°C a Napoli, Crotone, Caltanissetta.

Inoltre, sulle regioni meridionali si concentra il maltempo di questo primo weekend di giugno. Forti temporali stanno colpendo la Basilicata, ma anche la Campania e la Calabria. Potenza, Galatina e Luzzi (provincia di Cosenza) sono state interessate da grandinate, come mostrano le immagini dei video che vi proponiamo di seguito all’articolo. Segnaliamo i 29mm di pioggia caduti nelle ultime ore a Cerignola, in Puglia, 28mm a Spezzano Albanese, 24mm ad Amantea, 17mm a Sellia, 15mm a Spezzano della Sila e Rizziconi (tutte in Calabria).

Insomma, è un primo weekend di giugno dai due volti in Italia: bel tempo e caldo al Nord, maltempo e freddo al Sud. Infatti, anche domani, domenica 2 giugno, le regioni meridionali saranno interessate da forti temporali con nubifragi e grandinate.

Qui tutti i dettagli –> Allerta Meteo, inizio Giugno di maltempo al Centro/Sud: violenti temporali nel weekend, nubifragi e grandinate

