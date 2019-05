Meteo, grande tornado in Kansas: case ed edifici totalmente distrutti, decine di feriti. Dichiarato lo stato di disastro [FOTO e VIDEO]

I residenti dall’Iowa all’Oklahoma hanno dovuto fare i conti con un forte maltempo nella notte quando un round di violenti temporali è esploso sugli Stati Uniti centrali, provocando grandi danni. Lawrence (Kansas) registra grandi danni strutturali dopo un grande tornado che si è abbattuto sull’area. Un ferito a Claymont (Delaware), dove un albero è caduto su un tendone durante un concerto. Il Kansas City International Airport ha spostato i suoi passeggeri in un rifugio a causa della minaccia maltempo a Kansas City. Una notevole quantità di detriti, probabilmente sollevata da tempeste nelle vicinanze, ha disseminato le piste dell’aeroporto, costretto a chiudere per diverse ore.

Tutto questo segue il mostruoso tornado che ha colpito Dayton, in Ohio, e il tornado EF-3 che ha devastato El Reno, in Oklahoma. Oggi, mercoledì 29 maggio, l’area esposta al maggior rischio di tempeste distruttive e tornado si estenderà dal nord del Texas all’Oklahoma orientale e al Missouri centrale. Nel frattempo, violente tempeste sono previste sul medio Atlantico e potrebbero creare alcuni tornado tra la Pennsylvania orientale e parti del New Jersey.

Il grande tornado che ha colpito Lawrence e Linwood, in Kansas, ha virtualmente spazzato via intere parti di queste comunità, lasciando dietro di sé la completa distruzione di case ed edifici, come mostrano le immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Decine e decine le case andate distrutte nei pressi di Lawrence. Un pilota di elicottero ha stimato che l’ampiezza del tornado fosse di circa 1,6km. Davvero spaventoso, come si può vedere dal video in fondo.

Il Presidente Donald Trump ha approvato la dichiarazione di disastro in Kansas, mettendo a disposizione aiuti dopo il tornado che ha toccato terra a Kansas City. Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, 11 persone sono state trasportate in ospedale per le ferite riportate, inclusa una in serie condizioni. A Lawrence, gli alberi sono stati abbattuti e le linee elettriche sono venute giù, ma la maggior parte dei danni alle strutture sembra essersi verificata fuori dai confini della città, secondo il Dipartimenti di Polizia di Lawrence. Grandi danni alle case sono stati invece riportati a Linwood. Oltre 50 i tornado riportati in 8 stati negli ultimi giorni, per non parlare del problema inondazioni che affligge particolarmente Arkansas e Oklahoma.