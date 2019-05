Meteo, l’enorme tornado che ha cancellato Linwood, in Kansas, era un EF-4: devastazione, feriti e detriti a 75km di distanza [FOTO e VIDEO]

L’emergenza tornado è continuata per il 13° giorno consecutivo ieri negli Stati Uniti. Uno dei focolai più recenti è esploso in Kansas, dove un enorme tornado ha colpito nei pressi di Lawrence, come raccontato su MeteoWeb. Il mostruoso vortice si è fatto strada nella parte nordorientale dello stato, colpendo diverse comunità e innescando emergenze tornado a Kansas City e nelle aree circostanti. Almeno una dozzina di case sono state danneggiate o distrutte a Linwood, in Kansas, secondo il Kansas City Star, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e i video in fondo. Sono almeno 18 i feriti riportati nella contea di Douglas, secondo quanto riferito dalle autorità. 3 di loro sarebbero in gravi condizioni.

Nelle ultime ore, l’ufficio del Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) statunitense di Kansas City ha determinato che il tornado che ha devastato Linwood era di categoria EF-4. È stato a terra per oltre 50km e ha avuto un’ampiezza massima di 1,6km. Questo è solo il secondo tornado EF-4 del 2019 negli USA. Il primo si era verificato all’inizio di marzo nella contea di Lee, in Alabama, dove ha ucciso 23 persone. Nel 2018, non ci sono stati tornado di categoria superiore alla EF-3 negli Stati Uniti.

Brian Christenson, sindaco di Linwood (circa 400 abitanti), ha confermato alla ABC che non ci sono state vittime o dispersi. “Non ho mai visto niente di simile. Sceglieva una casa a caso e la eliminava e la prossima casa poteva non essere neanche toccata. Il modo in cui si muoveva e sceglieva, era incredibile”, ha raccontato, aggiungendo che è il 22° anno che vive nella sua casa attuale e la prima volta in cui ha dovuto cercare riparo nel seminterrato. La polizia di Lawrence ha riportato che grandi alberi, linee elettriche e detriti lungo le strade le hanno rese impraticabili. Entro i limiti della città non sono stati trovati grandi danni strutturali.

Le sirene suonavano oltre i confini di stato a Kansas City (Missouri). Quando il tornado si è indebolito prima di raggiungere la parte nordoccidentale della città, Kansas City ha dovuto fare i conti con la minaccia di alluvioni lampo. La città ha ricevuto quasi 40mm di pioggia, rendendo questo mese il maggio più piovoso nella storia della città. Il totale di 325,3mm ha superato il precedente record di 323,8mm del 1995. Il Kansas City International Airport ha spostato i suoi viaggiatori in un rifugio a causa della minaccia di forte maltempo per Kansas City (Kansas). Una notevole quantità di detriti è arrivata sulle piste dell’aeroporto, costretto a chiudere per diverse ore. Lo staff dello scalo ha raccolto oggetti come pentole, pannelli a muro e gommapiuma. Si ritiene che i detriti del tornado abbiano percorso oltre 75km da Linwood all’aeroporto.

Questo potente tornado segue quello che ha devastato Dayton, in Ohio, e il tornado EF-3 che ha colpito El Reno, in Oklahoma negli scorsi giorni. Tutti questi vortici di grande intensità sono stati preceduti da un tornado che ha colpito Jefferson City, capitale del Missouri, il 22 maggio. Oltre a quello di Linwood, un tornado EF-2 ha toccato terra vicino Kearney, in Missouri, danneggiando diverse case e numerosi alberi.

Ieri, 29 maggio, ha segnato la fine di questa forte ondata di maltempo sulle Grandi Pianure fino ad almeno sabato 1 giugno. Ieri, l’area più esposta al maltempo è stata quella dal Texas nordorientale all’Illinois centrale e all’Iowa, dove molteplici tornado hanno toccato terra. Tempeste distruttive hanno raggiunto anche il Nord-Est, con almeno 3 tornado confermati. Un ferito a causa del maltempo a Claymont, in Delaware, dove un albero è caduto su un tendone durante un concerto. 2 persone sono morte dopo le ferite riportate a causa del maltempo.