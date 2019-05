Meteo, mostruoso tornado semina distruzione in Ohio: case danneggiate e alberi abbattuti a Dayton, senza acqua ed elettricità [FOTO e VIDEO]

Non c’è pace per gli Stati Uniti. Dopo le emergenze tornado e inondazioni dei giorni scorsi in gran parte degli USA centrali, la città di Dayton, in Ohio, e le comunità circostanti sono state colpite da un pericoloso tornado nelle scorse ore. Il Servizio Meteorologico Nazionale statunitense (NWS) l’ha definita una situazione potenzialmente letale mentre il tornado si faceva strada tra l’area densamente popolata. Le immagini della notte e delle prime ore del mattino mostrano alberi abbattuti e diverse case danneggiate nell’area, come potete vedere dalle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e dai video in fondo. Le autorità hanno riportato che il New Life Worship Center, a nord di Dayton, è stato completamente distrutto dal vortice.

Rob Streck, sceriffo della contea di Montgomery, ha dichiarato che i danni provocati dalla tempesta a Dayton sono i peggiori che abbia mai visto nella sua carriera. Le autorità della città di Dayton hanno informato in una conferenza stampa che non ci sono state vittime, ma almeno 3 feriti lievi. La città sta chiedendo ai suoi residenti di risparmiare l’acqua poiché sia gli impianti idrici che le stazioni di pompaggio sono senza energia elettrica. La città sta allestendo centri per la distribuzione di acqua in alcuni rifugi della Croce Rossa e in altre località. Alcune scuole hanno annunciato la chiusura oggi a causa dei danni inflitti dal tornado, mentre in tutta l’area sono stati aperti rifugi di emergenza.

Ai residenti è chiesto di stare lontani dalle strade, mentre vengono utilizzati spazzaneve per rimuovere i detriti di cui sono disseminate. I soccorritori, inoltre, si sono recati porta a porta alla ricerca di eventuali residenti intrappolati tra i detriti. I radar meteorologici indicano che il tornado ha sollevato detriti fino a diverse centinaia di metri di altezza, chiaro segno della sua potenza e pericolosità al suolo.

Meno di 30 minuti dopo il passaggio di questo grande e potente vortice nell’area metropolitana di Dayton, un altro temporale in grado di produrre tornado ha colpito le stesse aree. Diversi altri vortici sono stati riportati in Ohio nella notte, come a Celina, dove si registra una vittima numerosi alberi e linee elettriche buttati giù dai forti venti. A Beavercreek è stato dichiarato lo stato di emergenza e sono state riportate numerose fughe di gas dopo che un possibile tornado ha spazzato l’area. Milioni di persone sono senza energia elettrica, con le autorità che parlano di diversi giorni per poter ripristinare la fornitura.

I pericoli di forte maltempo e tornado persisteranno ancora per la giornata odierna in Ohio e si estenderanno verso est in Pennsylvania, New York meridionale, Maryland e New Jersey.