Meteo, grandine apocalittica in Romania: auto e tetti distrutti, accumuli di ghiaccio sulle strade di Zalau [FOTO e VIDEO]

Fenomeni meteorologici estremi continuano a colpire la Romania. Era in vigore il codice rosso per grandine e tornado nel distretto di Salaj, nel nord del Paese, e le previsioni sono state rispettate in pieno. Infatti, una forte tempesta, accompagnata da una furiosa grandinata, ha appena colpito il capoluogo Zalau. Dalle immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e dai video in fondo è possibile vedere gli effetti della devastante grandinata, durata circa 5 minuti, sia sulle auto che sugli edifici, mentre tutto intorno la città si trasformava in un paesaggio tipicamente invernale. I parabrezza delle auto sono andati in frantumi, i tetti di alcuni edifici sono stati danneggiati dai chicchi di grandine di grandi dimensioni e il ghiaccio si è accumulato sulle strade. Immagini davvero incredibili.

Oltre che alla grandine, il distretto di Salaj è in allerta anche per tornado, frequenti scariche elettriche e piogge torrenziali che si accumuleranno per 25-35 l/m² a Zalau, Jibou, Hereclean, Creaca, Mirsid e Crişeni.