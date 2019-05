Meteo, il lungo weekend di maltempo invernale è già iniziato: violenta grandinata a Milano, tornado a La Spezia [FOTO e VIDEO]

Meteo – E’ già iniziato il lungo weekend di maltempo invernale: piove su gran parte d’Italia e le temperature sono in netto calo come se fossimo di nuovo in pieno inverno. A Milano s’è verificata una violenta grandinata che ha fatto piombare la colonnina di mercurio ad appena +13°C in pieno giorno, imbiancando vaste aree della città. Al largo di La Spezia un’imponente tromba d’aria ha spaventato gli osservatori. Forti temporali stanno colpendo il Veneto, diluvia a Vicenza con appena +12°C. Stessa temperatura sotto la pioggia a Udine. Intorno al Lago di Garda la pioggia ha provocato danni e disagi, con picchi di 60mm. Ed è solo l’inizio di un lungo fine settimana invernale.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play