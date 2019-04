Meteo, il maestrale spazza via la sabbia del Sahara: generale rinfrescata nel weekend, maltempo al Centro/Nord

Meteo – Torna a soffiare il maestrale sull’Italia nel weekend e le correnti fresche nord/occidentali spazzano via, dopo una settimana, la sabbia del Sahara che ha reso particolarmente suggestivo lo scenario dei giorni scorsi con tramonti africani dalle tonalità giallastre e rossastre non solo nel nostro Paese, ma anche su gran parte d’Europa. Le temperature sono in diminuzione dopo il caldo estivo dei giorni scorsi, culminato nei +34°C raggiunti in Campania il 25 Aprile.

Con l’arrivo del maestrale, tra ieri sera e stamattina forti temporali con grandine hanno interessato molte zone del Nord, dalla Liguria al Friuli Venezia Giulia. Alcune immagini nella gallery a corredo dell’articolo e nei seguenti video:

Domani, Domenica 28 Aprile, avremo un ulteriore calo delle temperature con altri fenomeni di maltempo sulle Regioni del Centro/Nord, soprattutto al Nord/Est in Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma anche su Toscana, Umbria, Marche e – pur in modo meno intenso – tra Lazio, Abruzzo, Molise e zone interne della Campania. Qualche pioggia anche in Calabria, nel cosentino tirrenico. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

