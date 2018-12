Maltempo in atto al Centro/Sud, ci sono anche temporali: il nowcasting di MeteoWeb

1 /6 GUARDA le altre FOTOGALLERY

In queste ultime ore, precisamente a partire dal primo pomeriggio di oggi, si sono registrate precipitazioni intense sulla Calabria e la Sicilia Settentrionale con anche fenomeni di fulminazioni. Nella mattinata altre precipitazioni erano concentrate tra l’Emilia-Romagna e le Marche, piogge che nel pomeriggio risultano in atto tra il Molise e l’Abruzzo essendo scivolate sempre sull’Adriatico ma più a Sud. Il Nowcasting delle fulminazioni evidenzia come i fulmini e le saette siano stati presenti nella perturbazione giunta in Sicilia Settentrionale e in tutta la Calabria, e come ora siano presenti in Puglia e continuano a spostarsi verso Est.

È interessante osservare come ancora una volta si hanno tendenze quasi opposte tra l’Italia del Nord e quella Sud. Se infatti al Nord sono state raggiunte temperature molto basse, con nevicate fin in pianura e localmente anche sulle spiagge della Romagna, con piogge non particolarmente intense, al Sud invece le temperature sono più elevate (tant’è che non si ha neve, se non nelle cime più elevate degli Appennini) ma la perturbazione ha comportato anche fenomeni di fulminazioni. Evidentemente le temperature maggiori delle acque dei mari al Sud, provocano una maggiore quantità di energia termica presente nell’atmosfera, sotto forma di calore latente e/o sensibile. Infatti le carte meteorologiche hanno evidenziato nel pomeriggio della giornata odierna dei valori intorno ai 1500 J/Kg di CAPE, cioè dell’Energia potenziale convettiva disponibile. Pur non avendo raggiunto valori molto elevati di CAPE, lo scontro della perturbazione con le catene montuose della Calabria e della Sicilia Settentrionale ha probabilmente accentuato i moti convettivi, portando così piogge più intense nelle zone pedemontane.

Nella serata/nottata di oggi gli eventi temporaleschi e le piogge dovrebbero raggiungere il loro picco, con la mattinata di domani martedì 18 Dicembre che dovrebbe presentarsi con tempo migliore con soltanto in Calabria e nella Sicilia Settentrionale piogge persistenti, le quali andranno comunque a diminuire. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

