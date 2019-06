Meteo, le inondazioni del Mississippi sono le più prolungate dalla “Grande Alluvione” del 1927: situazione critica [FOTO]

Le inondazioni in almeno 8 stati degli USA lungo parti del fiume Mississippi, dovute alle estreme precipitazioni della primavera, sono le più prolungate dalla “Grande Alluvione” del 1927, secondo quanto riportato dal Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) statunitense. L’alluvione del 1927, che Weatherwise ha definito come “forse il disastro climatico più sottostimato del secolo”, continua ad essere l’evento di questo tipo di riferimento per il fiume più grande dello stato.

Durante questa storica alluvione, infatti, 100.000 persone sono state costrette a lasciare le loro abitazioni dopo che le città e milioni di ettari sono stati inondati. Nel 1927, ad un certo punto, lungo il confine del Tennessee, il Mississippi ha raggiunto la spaventosa altezza di 17 metri sopra il livello di inondazione e in Arkansas, ha raggiunto un’ampiezza di quasi 130km. Centinaia di persone hanno perso la vita durante l’evento. All’apice del disastro, circa 750.000 sfollati erano sotto la tutela della Croce Rossa.

Nonostante la portata delle inondazioni possa non coincidere con la catastrofe del 1927, in termini di longevità, le inondazioni di quest’anno competono con quelle di quasi un secolo fa. Per esempio, a Vicksburg, in Mississippi, il fiume ha superato il livello di inondazione il 17 febbraio e ha mantenuto lo stesso livello da allora. Il servizio meteorologico ha dichiarato che è l’intervallo continuo più lungo oltre il livello di inondazione dal 1927. A Baton Rouge, in Louisiana, il Mississippi ha superato il livello di inondazione all’inizio di gennaio e da allora mantiene questa altezza, secondo l’NWS. Anche questo intervallo ha la possibilità di superare il record del 1927, secondo The Weather Channel.

Più a nord, il Mississippi nella regione di Quad Cities di Iowa e Illinois ha avuto il suo intervallo più lungo mai registrato oltre il livello di inondazione, superando il record del 1927. Anche gran parte del centro della città di Davenport, in Iowa, è stata inondata. Il dipartimento di opere pubbliche di Davenport ha speso oltre 1 milione di dollari nella lotta alle inondazioni durante la primavera e si prevede che questa cifri aumenti ancora man mano che la città si prepara a future inondazioni, secondo quanto dichiarato dalle autorità.

I residenti di diverse comunità lungo i fiumi Mississippi, Missouri e Arkansas sono stati costretti ad abbandonare le loro case negli ultimi giorni a causa del crollo degli argini. Nel Missouri nordoccidentale, le autorità sono dovute intervenire per condurre salvataggi dall’acqua dopo il crollo di una barriera del Mississippi che ha inondato la periferia di Burlington, una città di circa 25.000 persone. Gli stati di Oklahoma e Arkansas hanno dichiarato lo stato di emergenza dopo che il fiume Arkansas ha superato i suoi argini. Molte altre le situazioni di emergenza simili in diversi stati degli USA attraversati dai fiumi Mississippi, Missouri e Arkansas, come mostrano le immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. In Missouri oltre 300 strade erano sott’acqua la scorsa settimana, secondo il Missouri Department of Transportation. Nella parte orientale dello stato, le autorità hanno riportato il ritrovamento del corpo di un 57enne nel lago Harry S. Truman nella contea di Henry, ma non è stato accertato perché si trovasse nell’acqua.

Tutte le inondazioni di quest’anno sono dovute sia alle nevicate di inizio primavera che alle piogge incessanti: dall’inizio del 2019, gran parte della parte meridionale dell’Ohio e delle valle del fiume Mississippi hanno accumulato oltre 600mm di pioggia. Alcune località hanno ricevuto oltre 1.000mm di pioggia. E i meteorologi di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, prevedono ulteriori round di pioggia in questa prima settimana piena di giugno. Ulteriori piogge complicherebbero ancora di più una situazione già difficile. “Può servire un mese o più perché il deflusso a causa delle forti piogge al centro della nazione confluisca nel delta del Mississippi”, ha dichiarato il meteorologo Alex Sosnowski (AccuWeather).