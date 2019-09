Meteo estremo, devastanti inondazioni in Texas per la tempesta Imelda: oltre 1000mm in poche ore, città sott’acqua e 2 vittime [FOTO e VIDEO]

La tempesta tropicale Imelda ha toccato terra in Texas, scaricando tantissima pioggia. Si è presto indebolita in depressione tropicale ed ora è un sistema post-tropicale. La minaccia principale di Imelda non è mai stato il vento ma le gravi inondazioni, poiché il sistema produce intense precipitazioni. La situazione è simile a quella generata dall’uragano Harvey che nel 2017 ha compiuto il landfall nel sud del Texas, causando gravi inondazioni con oltre 1.000mm di pioggia caduti su una grande area.

In uno dei grafici contenuti nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, insieme alle immagini che mostrano la gravità della situazione, si vede anche l’analisi radar delle precipitazioni totali cadute nelle ultime 72 ore (grafico di Severe Weather Europe). È evidente come una grande area del Texas abbia ricevuto oltre 900mm di pioggia in un periodo di tempo molto breve! Diverse comunità hanno superato i 1000mm! I quantitativi totali più alti sono stati i 1101mm di Port Arthur. Beaumont ha ricevuto quasi 50mm di pioggia in un’ora nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 settembre, raggiungendo i 460mm da mercoledì mattina.

Imelda è un sistema molto lento, motivo per il quale c’è stata così tanta pioggia sulla stessa area. Ma è importante anche l’aria calda e umida continuamente portata su dal Golfo del Messico, nel flusso meridionale intorno alla tempesta. Questo ha creato un continuo rifornimento per la rigenerazione dei temporali su un’area per lunghi periodi di tempo (vedi mappa dei fulmini nella gallery). Oltre alla pioggia, ci sono stati anche tornado sotto le supercelle più intense.

Il Texas non ha ancora pienamente recuperato dai danni causati dall’uragano Harvey e appena 2 anni dopo, si ritrova a fare i conti con un disastro simile. Harvey ha fatto più danni a Houston nel 2017. Questa volta è Galveston la città più colpita da Imelda. Le inondazioni sono davvero gravi. La circolazione è impossibile in molte località, con l’acqua che raggiunge i tetti delle auto. Le persone non possono percorrere le strade a piedi, ormai allagate, e sono esortate dalle autorità a stare in casa e raggiungere i piani più alti, se possibile. Alcune scene da Houston e Galveston sono davvero catastrofiche. A Winnie (vedi video in fondo all’articolo), l’acqua è entrata in case e aziende e ha costretto all’evacuazione del Riceland Hospital. L’Ufficio dello sceriffo della contea di Chambers ha dichiarato che la comunità di Winnie è “devastata” dal crescente livello dell’acqua e che sono stati impiegati veicoli e idroscivolanti per eseguire gli interventi di soccorso.

Oltre 300 gli interventi per soccorrere le persone dall’acqua alta. Almeno 2 le vittime riportate. La prima nella contea di Jefferson, dove una persona è annegata mentre cerava di portare al sicuro un cavallo. La seconda nella contea di Harris, dove un veicolo con diversi occupanti è stato sommerso dall’acqua mentre tentava di attraversare una strada allagata. Il Governatore Greg Abbott ha dichiarato lo stato di emergenza in 13 contee. Le piogge torrenziali hanno provocato molti blackout: oltre 700.000 persone sono rimaste senza elettricità. A causa degli effetti di Imelda, al George Bush Intercontinental Airport non sono arrivati voli nella giornata di ieri.

Quello che resta della tempesta Imelda dovrebbe dissiparsi entro oggi, ma la minaccia di inondazioni persisterà nel Texas orientale per tutto il weekend, mentre fiumi e corsi d’acqua continueranno ad aumentare di livello.