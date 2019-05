Meteo, insolito e devastante tornado in Cile: tanta distruzione a Los Ángeles, feriti e blackout [FOTO e VIDEO]

Grande distruzione dopo il passaggio di un tornado nel settore nordorientale della comunità di Los Ángeles, regione di Bío Bío, nel Cile centro-meridionale. Il fenomeno meteorologico, insolito per la zona, si è verificato intorno alle 18 (ora locale) di ieri, giovedì 30 maggio. Secondo quanto riportato dagli abitanti della città, pochi minuti prima dell’arrivo del tornado c’era stato un temporale con grandine di grandi dimensioni e forti venti in diversi settori della città.

Il sindaco della città, Esteban Krause, ha dichiarato a CNN Chile che la situazione “ha influenzato diversi quartieri, veicoli, case che sono state danneggiate nei tetti e numerosi pali dell’illuminazione pubblica sono stati abbattuti”, come dimostrano le immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e le incredibili scene dei video in fondo. Il vortice ha abbattuto anche molti alberi e causato blackout in città che hanno colpito 12.000 persone.

Le autorità indicano che sono almeno 6 le persone con ferite lievi, almeno 6 le case colpite e varie costruzioni sono state rase al suolo. Il governo ha segnalato che i forti venti provocati dal tornado hanno ribaltato circa 4 veicoli e un camion. La città ha informato che nella giornata odierna sono sospese le lezioni in tutte le scuole comunali.

Secondo la Direzione Meteorologica del Cile, si può confermare che l’origine di questi danni sia stata un tornado. Tuttavia, le autorità hanno indicato che è difficile classificare il vortice per la mancanza di un settore di monitoraggio vicino. Nonostante questo, in via ufficiosa, è stato detto che il tornado potrebbe essere stato di categoria EF0 o EF1.

Sono stati riportati anche danni nella vicina città di Collipulli. Il Comandante dei Vigili del Fuoco della città avrebbe confermato due case e una chiesa completamente distrutte. Uno dei video che trovate di seguito mostra, dunque, quello che sembra essere un altro tornado nell’area.