Meteo pazzo anche negli USA, clamorose nevicate di fine Maggio in Colorado, Arizona e California [FOTO e VIDEO]

Se le Alpi sono sommerse di neve con decine di metri di accumulo ben oltre la metà di maggio e Roma ha registrato le temperature più basse per il mese in corso, agli Stati Uniti non sta andando poi così tanto meglio. A pochi giorni dall’inizio dell’estate meteorologica, infatti, intense nevicate hanno colpito l’area di Denver, in Colorado. Questa neve di fine stagione ha colto alla sprovvista gli automobilisti, causando numerosi incidenti e un grande tamponamento lungo un’autostrada. Almeno una persona è rimasta ferita dopo che decine di macchine si sono scontrate tra loro, come potete vedere nel video in fondo all’articolo. Molti residenti del Colorado non sono stati felici di aver trovato un pesante manto di neve affacciandosi alle loro finestre, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, lamentandosi per gli 0°C al 21 di maggio.

Molteplici utenti hanno riportato sui social alberi danneggiati in tutta l’area a causa delle pesanti nevicate. “Colorado Spring ha ricevuto circa 12-15cm di neve. La metà degli alberi della mia comunità sono spezzati”, ha riportato un utente. L’Aeroporto Internazionale di Denver ha ricevuto oltre 9cm di neve. Si tratta dell’ultima nevicata misurabile a Denver negli ultimi 10 anni almeno. Si consideri che la data media per le ultime nevicate nell’area è il 27 aprile, secondo quanto riportato dal Servizio Meteorologico Nazionale (NWS).

Il Colorado non è l’unico stato ad aver visto considerevoli nevicate nel corso di questa settimana. Anche diverse località della South Dakota sono state inondate da 30cm di neve e in un caso oltre 60cm. 63,5cm di neve hanno sepolto la Pactola Reservoir. Il Rapid City Regional Airport ha ricevuto tra 9 e 30cm di neve, secondo l’NWS. E pensare che in precedenza c’era stata una sola occasione in cui aveva visto oltre2,5cm di neve dopo il 12 maggio, ossia l’1 giugno del 1951.

13 stati, principalmente negli Stati Uniti occidentali, hanno ricevuto considerevoli nevicate all’inizio di questa settimana. Duluth, in Minnesota, ha registrato 6cm di neve nei giorni scorsi, un record per il 19 maggio che ha superato il precedente record di 0,5cm di neve che risaliva al 1963, secondo l’NWS. Tuttavia, il giorno dopo, le temperature hanno superato i +12°C, sciogliendo la maggior parte della copertura nevosa. All’inizio del mese, Duluth aveva stabilito un record per una tempesta di neve nel mese di maggio quando la città è stata colpita da circa 25,5cm di neve in 2 giorni.

Anche se la neve a maggio può sembrare surreale per molte aree degli Stati Uniti, quello da marzo a maggio solitamente è il periodo più nevoso dell’anno sulle Montagne Rocciose. Flagstaff, a circa 2.133m in Arizona, ha ricevuto circa 2,5cm di neve lunedì 20 maggio e la nevicata è stata accompagnata da tuoni e fulmini. Le città intorno a Flagstaff hanno accumulato 2,5-7,5cm di neve. 145km a nord di Flagstaff, appena fuori da Tuba City, un tornado ha brevemente toccato terra, facendo parte della più ampia ondata di forte maltempo che si è verificata su parti di Kansas, Oklahoma orientale e Texas centro-settentrionale.

Altri quantitativi totali di neve accumulata degni di nota includono anche Cedar Grove, in California, che ha registrato 35,5cm di neve, Lake Thomas Edison (California) 30cm e Poplar (Wisconsin) 18,5cm.