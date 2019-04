Meteo, il colpo di coda dell’inverno flagella la Domenica delle Palme sull’Italia: furiosa grandinata imbianca Roma [FOTO e VIDEO]

Meteo – Forte maltempo su gran parte d’Italia in questa Domenica delle Palme condizionata dal colpo di coda dell’inverno: le temperature sono crollate su valori tipicamente invernali e la neve è caduta fino a bassa quota tra Lombardia, Liguria, Emilia e Toscana. Al Centro/Sud, i temporali hanno provocato forti grandinate: la più intensa ha colpito nel pomeriggio la zona Sud di Roma e il suo litorale, paralizzando l’autostrada Roma-Fiumicino e il Grande Raccordo Anulare. La temperatura nella Capitale è crollata a +10°C in pieno giorno, dopo aver raggiunto i +17°C nel primo pomeriggio.

In mattinata la forte pioggia aveva colpito Milano con accumuli pluviometrici superiori ai 25mm in città e temperatura crollata a +7°C. Forti piogge anche in Toscana (17mm a Firenze, 19mm a Pisa) e freddo intenso con appena +6°C a Firenze. La neve è caduta abbondante sull’Appennino, fino a bassa quota. Oltre mezzo metro di neve fresca in Val di Luce, tanto che gli impianti da sci sono ancora aperti. Neve anche in Garfagnana a partire dagli 800 metri di altitudine nei versanti di San Pellegrino in Alpe, Passo delle Radici, Orecchiella.

In Lombardia la neve è scesa fino ai 600 metri di altitudine, soprattutto nelle valli bergamasche e bresciane. Imbiancate le localita’ di Colere, in valle di Scalve, ma anche la localita’ Maslana a Valbondione, cosi’ come Dossena.

Al Sud, ancora piogge e temporali tra Puglia e Calabria. E proprio al Sud il maltempo continuerà anche domani, Lunedì 15 Aprile, in modo particolare tra Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia, con forti piogge e temporali. Sarà l’ultimo giorno di maltempo, la situazione migliorerà decisamente da Martedì con temperature in sensibile aumento. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

