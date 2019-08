La settimana di Ferragosto e il Meteo estremo dell’Italia: +41°C e 124km/h a pochi chilometri di distanza!

La settimana di Ferragosto è iniziata con un Lunedì di meteo particolarmente estremo sull’Italia: piogge torrenziali hanno colpito il Nord, in modo particolare sulle Alpi (spiccano i 126mm di Bellinzona, in Svizzera è stato un disastro con due dispersi) ma anche in pianura Padana. La Lombardia nel pomeriggio è stata investita da temporali molto forti tra Milano e il Lago di Garda, con raffiche di vento degne di un uragano: 124km/h a Burago di Muscoline, 121km/h a Carpiano, 117km/h a Carpiano, 98km/h a Roncadelle, 92km/h a Passarera di Capergnanica e BRandico, 90km/h a Capergnanica, 89km/h a Zeccone, 87km/h a Sant’Angelo Lodigiano, 85km/h a Brescia e Gualdrasco di Bornasco, 79km/h a Bagnolo Mella, 78km/h a Lodi. Il vento ha provocato danni e disagi, eppure a pochi chilometri di distanza, persino tra Umbria e Marche, ha fatto caldissimo con temperature massime superiori ai quaranta gradi.

Nelle località più calde d’Italia, la temperatura ha raggiunto ben +41°C a Jesi, +40°C a Orvieto, Marina di Ginosa, +39°C a Foggia, Guidonia, Latina, Frosinone, Trapani, Caltagirone e Grottaglie, +38°C a Roma, Firenze, Sassari, Caserta, Avellino, Tivoli, Siracusa, Gualdo Tadino e Martina Franca, +37°C a Perugia, Ancona, Lecce, Iglesias, Cosenza, Matera, Viterbo, Agrigento, Caltanissetta, Marsala, Mazara del Vallo, Olbia e Alghero, +36°C a Taranto, L’Aquila, Chieti, Crotone, Siena, Campobasso, Licata, Noto e Termoli, +35°C a Napoli, Catania, Reggio Calabria, Modica, Sciacca e Arezzo. Ma com’è classico dell’Anticiclone Sub-Tropicale, l’alta pressione africana, a dare molto fastidio è stato soprattutto l’elevatissimo tasso di umidità: le temperature percepite dal corpo umano, infatti, hanno addirittura superato i +50°C in varie località.

Adesso un’altra giornata caldissima (Martedì 13 Agosto), poi irrompe il maestrale che farà crollare le temperature di circa dieci gradi in tutto il Centro e anche al Sud. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

